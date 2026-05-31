El encuentro entre el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar tiene como finalidad refrendar el compromiso del municipio con el Programa de Vivienda para el Bienestar, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante esta reunión, Burgueño subrayó la coordinación activa que Tijuana establece con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para favorecer la meta nacional de construcción de 1 millón 800 mil viviendas, enfocándose en jóvenes y familias de bajos ingresos .

Adiós Infonavit| El Gobierno confirmó acceso a la vivienda para trabajadores sin requisitos y sin cotizar (foto: archivo).

Dicha reunión forma parte de la estrategia nacional destinada a atender el rezago habitacional en áreas de alta demanda, como es la frontera norte.

Así serán las viviendas del Gobierno para jóvenes y familias

El programa Vivienda para el Bienestar de SEDATU ha sido concebido con el objetivo de ofrecer viviendas funcionales, accesibles y bien conectadas con lugares de interés público. Cada unidad habitacional cuenta con un área de 60 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera:

dos habitaciones

una zona integrada de sala, comedor y cocina

un baño completo

un patio de servicio.

Adicionalmente, todas las viviendas están equipadas con conexiones a agua potable, energía eléctrica y drenaje, satisfaciendo así los requisitos fundamentales para garantizar una vida digna.

Adiós Infonavit| El Gobierno ratificó acceso a la vivienda para empleados sin requisitos y sin contribuir (foto: archivo).

¿Cuál será el valor de la Vivienda para el Bienestar?

En un contexto de fuerte presión demográfica en la frontera norte, el compromiso de Tijuana con la meta nacional de vivienda se consolida como un eje estratégico del gobierno de Burgueño Ruiz para mejorar las condiciones de vida de miles de familias en la ciudad.

“Desde Tijuana, trabajamos en coordinación con la Secretaría para contribuir al cumplimiento de la meta nacional”, destacó el alcalde Burgueño Ruiz, enfatizando que el esfuerzo tiene como objetivo garantizar el acceso a un hogar digno para los sectores más vulnerables de la ciudad.

El costo de adquisición es de aproximadamente 600 mil pesos, notablemente inferior al valor comercial promedio en el mercado mexicano.

Cómo inscribirte en el programa para acceder a una vivienda sin cotizar y con requisitos mínimos

La Secretaría de Bienestar, la Sedatu y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) han comunicado el inicio del proceso de registro para el Programa Vivienda para el Bienestar, mediante el cual se podrá acceder a cerca de dos millones de propiedades que el Gobierno ofrecerá a la ciudadanía.

Para llevar a cabo el registro, los interesados deberán presentar en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

CURP actualizada

comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

El programa habitacional tiene como objetivo priorizar a jefas de familia, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos que forman parte de comunidades indígenas. Mediante subsidios, créditos y financiamiento a tasa cero para la mejora o construcción de viviendas, se busca que un número mayor de ciudadanos pueda acceder a una vivienda digna.

Este enfoque en la inclusión social manifiesta el compromiso del programa por ofrecer soluciones habitacionales a los sectores más vulnerables de la población, garantizando así el derecho a la vivienda adecuada.