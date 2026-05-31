Esta medida tiene como finalidad reforzar la seguridad en las fronteras y asegurar que la identidad de cada viajero esté respaldada por los sistemas digitales contemporáneos. No se trata únicamente de la fecha de vencimiento, sino de adecuarse al nuevo modelo de pasaporte electrónico que ya representa el estándar oficial.

Las autoridades migratorias y de Relaciones Exteriores han difundido una alerta sobre la obligatoriedad de mantener actualizados los datos biométricos asociados al pasaporte. Aquellos ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros residentes, que hayan postergado la renovación de su documentación, podrían enfrentar una prohibición inmediata de ingreso o salida del país.

Oficial y confirmado| México prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no hayan completado este trámite en su pasaporte (foto: archivo).

¿Quiénes corren riesgo de ser retenidos?

Es fundamental comprender que las aerolíneas han recibido la directriz de denegar el embarque a aquellos que no satisfacen los criterios de seguridad estipulados, con el propósito de evitar sanciones administrativas de índole internacional.

La restricción no es de carácter general, no obstante, impacta directamente a un grupo específico de individuos. Según los lineamientos recientes, los viajeros que se encontrarán imposibilitados para transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o que carezcan de hojas.

No hayan llevado a cabo la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses en el momento de intentar cruzar la frontera.

Cómo prevenir y resolver problemas migratorios

Con el fin de evitar formar parte de la estadística de pasajeros detenidos en el aeropuerto, se recomienda verificar el estado físico y legal del pasaporte con un plazo mínimo de tres meses previos a cualquier viaje. En caso de que su pasaporte haya sido emitido hace varios años y carezca del chip electrónico visible en la portada, resulta oportuno programar una cita.

El proceso de renovación involucra la validación de la CURP certificada junto con el pago de derechos correspondiente, el cual varía conforme a la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años). No debe olvidarse que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos como el AICM o el de Cancún denegarán el acceso, forzando una revisión manual que podría ocasionar la pérdida de su vuelo.