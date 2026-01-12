La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) se prepara para un cambio histórico. Esta ruta clave, que conecta el norte con el sur de la capital, será modernizada por completo, aunque el proceso no iniciará de inmediato.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que las obras de mayor alcance comenzarán después del Mundial 2026, aunque desde enero comenzarán los trabajos preliminares, principalmente en los talleres y garajes de la estación Universidad.

Es oficial: la Línea A del Metro CDMX cambiará su servicio de transporte y modernizará todas las estaciones (foto: archivo).

La funcionaria explicó que la antigüedad de esta línea de transporte público ya se refleja en el desgaste de sus instalaciones, la tecnología antigua, los largos tiempos de espera y la baja velocidad de los trenes, por lo que la renovación resulta indispensable.

¿Cuánto dinero invirtió el Gobierno para las obras de la Línea 3 del Metro CDMX?

El proyecto tendrá un costo estimado de 41,000 millones de pesos y se desarrollará por etapas . Para reducir los problemas, las autoridades planean cierres parciales y temporales, sobre todo en las noches, fines de semana y periodos vacacionales, con apoyo de unidades Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para garantizar el traslado de los usuarios.

Desde el Gobierno indican que la rehabilitación de la Línea 1 servirá para minimizar las molestias durante los trabajos en la Línea 3.

¿Qué mejoras tendrá la Línea 3 del Metro CDMX?

La transformación incluye acciones de gran escala, entre ellas:

Reemplazo total de las vías

Renovación integral de las 21 estaciones

Instalación de nuevas escaleras eléctricas y elevadores

Implementación de un sistema de conducción basado en comunicaciones (CBTC)

Incorporación de 45 trenes nuevos, cuya fabricación tomará alrededor de dos años

Actualmente operan 42 trenes en esta línea, por lo que el nuevo parque vehicular permitirá incrementar la capacidad en 30%, reducir el consumo energético en 35% y disminuir los intervalos entre trenes hasta 100 segundos.

¿Qué estaciones cerrarán en la Línea 3?

Las obras iniciales se realizarán en la estación Universidad, donde los hundimientos obligaron a los trenes a circular a velocidades de apenas 8 kilómetros por hora. Situaciones similares se presentan en estaciones como La Raza e Indios Verdes.

Además, Universidad se convertirá en un nodo de conexión con el futuro Cablebús Línea 4 y el Trolebús Línea 14 , según informó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García.

Distribución del financiamiento

En noviembre pasado, el Gobierno de la ciudad solicitó 25,000 millones de pesos para el Metro, de los cuales 5,000 millones se destinarán a la primera etapa de modernización de la Línea 3.

El plan prevé que las obras se extiendan hasta mediados de 2028.

En documentos enviados al Congreso local, la administración capitalina indicó que la renovación de esta línea es una prioridad estratégica para mejorar la movilidad en la ciudad.