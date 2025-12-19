México dará inicio al control de precios en supermercados y negocios

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó que habrá control de precios en México, con el fin de resguardar los derechos de los consumidores durante las fiestas decembrinas. Habrá operativo especial en negocios y supermercados de todo el país.

Durante diciembre, la actividad comercial alcanza uno de sus picos más altos del año. Las compras navideñas, los festejos de fin de año y el aumento en el consumo de servicios como restaurantes y hospedaje impulsan de manera significativa el movimiento económico.

La Profeco hará control de precios en los supermercados y negocios de México Fuente: Shutterstock Hryshchyshen Serhii

Frente a este contexto, el organismo puso en marcha un plan de alcance nacional para verificar los costos de los productos. Ten en cuenta los detalles de este procedimiento.

¿Cómo será el control de precios en México?

La Profeco activó el operativo “Fiestas decembrinas 2025”, vigente del 16 al 31 de diciembre, cuyo fin es supervisar, verificar y, cuando sea necesario, actuar en establecimientos relacionados con las celebraciones de fin de año.

La estrategia se despliega en todo el país, con personal asignado a las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor y a la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, de acuerdo con un comunicado emitido el 17 de diciembre.

¿Qué controla los precios?

Entre los establecimientos sujetos a revisión se encuentran:

Tiendas departamentales y de autoservicio

Mercados y comercios temporales

Jugueterías y expendios de bebidas alcohólicas

Restaurantes, bares y hoteles

Agencias de viajes y servicios para eventos

Florerías, espacios de entretenimiento y centros de espectáculos

Las acciones buscan asegurar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de las Normas Oficiales Mexicanas, con énfasis en la correcta exhibición de precios, promociones, información veraz, garantías y seguridad de productos y servicios.

Resultados del control de precios de la Profeco

En la jornada inicial del operativo, se llevaron a cabo diversas medidas preventivas y de vigilancia . Se colocaron 641 preciadores para facilitar a los clientes el acceso claro a los precios, además de distribuirse 198 decálogos con información sobre los derechos de los consumidores.

Acciones de la Profeco

185 asesorías directas brindadas al público. 24 visitas de verificación para constatar el cumplimiento de la normativa. 150 acciones adicionales de vigilancia comercial. Monitoreo de mil 115 productos para comprobar la transparencia en precios y ofertas.