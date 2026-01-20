El SAT va por los morosos con auditorías por muestra: con una sola factura pueden atraparte y no habrá escapatoria.

En caso de incumplimiento de obligaciones fiscales , el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará únicamente una auditoría por cada contribuyente, según informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Abraham Amador Zamora.

El anuncio se dio durante la conferencia de prensa matutina donde se detalló el Plan Maestro del SAT para 2026, que establece mejores prácticas de transparencia en los procesos de fiscalización.

Cómo será el proceso de auditorías del SAT en 2026

La medida busca dar certidumbre a los contribuyentes pequeños, medianos y grandes sobre el proceder de la autoridad fiscal.

“En caso de que haya un incumplimiento por parte de un contribuyente se va a realizar únicamente una auditoría por contribuyente, para dar tranquilidad de nuevo a los contribuyentes pequeños, medianos, grandes del proceder del servicio de administración tributaria”, enfatizó el secretario.

El funcionario señaló que la Ley de Ingresos de la Federación prevé una recaudación de 6 billones 448 mil millones de pesos, un incremento nominal de 496 mil millones, equivalente a 128 mil millones de dólares, con un aumento en términos reales del 4.6%. Esta meta de recaudación respalda la estrategia de fiscalización más focalizada del organismo.

Amador Zamora aclaró que durante las auditorías solo se requerirá una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el cien por ciento de la información. Esta medida resulta importante tanto para el contribuyente como para el SAT, que cuenta con personal limitado y busca optimizar sus recursos evitando revisiones exhaustivas que tomarían demasiado tiempo, según explicó el secretario.

Los criterios aplicados serán uniformes en cualquier oficina del SAT en todo el país. Respecto a los tiempos de devolución, se realizarán en promedio en 5 días hábiles para personas físicas y en 30 días hábiles para empresas, mejorando considerablemente el plazo legal de 40 días hábiles establecido actualmente.

Cuáles son las conductas que activarán auditorías prioritarias

El secretario enfatizó que en 2026 se pondrá énfasis especial en las factureras o nomineras. “Se auditará principalmente aquellos contribuyentes que realicen las siguientes conductas:

operaciones con factureras nomineras que presentan pérdidas fiscales recurrentes

simulen, o apliquen ilegalmente deducciones

obtengan ingresos que no son los declarados.

quienes abusen de estímulos fiscales

presenten inconsistencias entre lo que importan o compran versus lo que venden

importen productos con precios por debajo del mercado,

incumplan regulaciones no arancelarias

no paguen retenciones por sus empleados

realicen operaciones a través de paraísos fiscales

soliciten devoluciones improcedentes

paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

El Plan Maestro del SAT fue publicado en las redes sociales del organismo el 5 de enero de 2026, como parte del compromiso de transparencia hacia los contribuyentes. La estrategia busca establecer equidad y piso parejo en el pago de contribuciones, concentrando esfuerzos en conductas fiscales de alto riesgo en lugar de auditorías masivas indiscriminadas.