La presidenta de México dio a conocer que ya se le notificó al empresario el requerimiento de pago ante el SAT.

Hoy, durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, la presidenta indicó que ya se le notificó a Ricardo Salinas Pliego su requerimiento de pago al SAT. Incluso señaló que le corresponde a él acercarse a las autoridades para acordar la manera de saldar esa deuda, pues puede hacer uso de facilidades como “pagos chiquitos”.

Después de que el magnate Ricardo Salinas Pliego ha sido muy vocal de la confrontación con el gobierno actual y el de Andrés López Obrador, recientemente asistió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar “persecución política”.

La presidenta Claudia Sheinbaum hoy declaró que “No hay persecución política ni violación de algún derecho humano. Hay un requerimiento del SAT. Ya se le notificó. Se notifica y después de eso hay un tiempo para que las empresas acudan al SAT.”

Ricardo Salinas Pliego y sus empresas, Grupo Salinas y Elektra, deben al Servicio de Administración Tributaria cerca de MXN$ 51 mil millones por créditos fiscales. Tuvo litigios para retrasar los pagos, pero la SCJN los resolvió en contra en noviembre del año pasado.

La presidenta de México recordó que después de la resolución del tribunal colegiado “hay una serie de resoluciones donde se establece que hay un monto que debe pagar y que puede haber disminuciones de ese monto a partir de cómo hace sus pagos.” Remató a manera de broma: “en pagos chiquitos”.