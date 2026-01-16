El organismo fiscal refuerza su estrategia de control para 2026 y advierte que el cruce masivo de información permitirá detectar errores u omisiones que pueden derivar en multas y sanciones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha su Plan Maestro 2026, una estrategia de fiscalización más estricta que busca reducir la evasión fiscal y aumentar la recaudación mediante el cruce masivo de información financiera y fiscal.

La autoridad advirtió que este esquema permitirá detectar errores, omisiones o irregularidades con mayor rapidez, lo que podría derivar en multas, recargos o sanciones para quienes no cumplan correctamente con sus obligaciones.

En qué consiste el Plan Maestro 2026 del SAT

El nuevo plan del SAT se basa en el cruce sistemático de datos provenientes de bancos, instituciones financieras, plataformas digitales y registros gubernamentales. Con esta información, la autoridad podrá identificar discrepancias entre ingresos declarados y movimientos reales .

El organismo fiscal señaló que el objetivo es fortalecer la recaudación sin crear nuevos impuestos, enfocándose en quienes presentan inconsistencias o intentan ocultar información relevante.

Este esquema también prioriza el uso de tecnología y análisis automatizado, lo que reduce los márgenes de error y acelera los procesos de fiscalización.

Qué datos cruzará el SAT y a quiénes impacta

El SAT analizará información relacionada con cuentas bancarias, transferencias, facturación electrónica, declaraciones fiscales y operaciones digitales. Cualquier diferencia entre estos registros puede detonar revisiones automáticas.

El plan impacta tanto a personas físicas como a empresas, incluidos profesionistas, comerciantes, freelancers y contribuyentes que operan en plataformas digitales.

Las autoridades fiscales subrayaron que incluso errores pequeños o descuidos administrativos pueden generar observaciones, por lo que la precisión en las declaraciones será clave.

Multas, sanciones y cómo evitar problemas fiscales con el SAT