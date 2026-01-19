El jueves pasado se le notificó a Ricardo Salinas Pliego de su requerimiento para pagar lo que le debe al SAT. Según las fechas recordadas por el titular del SAT, el viernes comenzaron a correr los cinco días de plazo para que se cubra el adeudo. Es decir, debe pagar esta misma semana.

Previamente había dicho la presidenta que de acercarse al SAT el presidente del consejo de Elektra y Grupo Salinas podría llegar a una acuerdo de pago incluso con “pagos chiquitos”.

En la conferencia de prensa mañanera de este lunes enero 19), la presidenta mostró una gráfica donde se ve el trámite que cualquier contribuyente al recibir un requerimiento debe cumplir.

Después de recibir una notificación de requerimiento de pago, al siguiente día comienzan a contar los cinco días hábiles, señaló el titular del Sistema de Administración Tributaria, Antonio Martínez Danigno.

“El Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surge efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen cinco días, que sería esta semana”.

“Esperemos que pague”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordó que “en caso de intención de pago (...) el ajuste puede ser de hasta 39% de conformidad con la ley”.

En varias ocasiones la presidenta ha señalado que Ricardo Salinas Pliego “no es un perseguido político”. Sin embargo, el año pasado la nueva Suprema Corte de Justicia, señalada de estar a favor del oficialismo, le revocó el amparo que interpuso el magnate para evitar parte del pago de MXN$ 51 mil millones que le debe al SAT.

La semana pasada, Ricardo Salinas Pliego acudió a las oficinas de la OEA, en Washington, D.C. argumentando que se trata de un perseguido político, pues ha sido abierto en su desacuerdo con las figuras del actual gobierno y la 4T.