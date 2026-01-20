La medida busca simplificar la facturación en México y evitar prácticas que complican a contribuyentes, personas físicas y pequeñas empresas por igual.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró esta semana que ninguna empresa o negocio puede exigir la Constancia de Situación Fiscal (CSF) como requisito para emitir una factura electrónica. La aclaración fue hecha por el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, ante denuncias de contribuyentes que han enfrentado trabas al facturar.

De acuerdo con la autoridad fiscal, condicionar la emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a la presentación de la constancia no solo es innecesario, sino que también está sujeto a sanciones económicas importantes, establecidas en la Miscelánea Fiscal vigente .

Qué datos sí son necesarios para emitir una factura y cuál es la postura del SAT

El SAT aclaró que para emitir una factura no se puede exigir documentación adicional más allá de la información fiscal básica del receptor, con el objetivo de evitar confusiones y trámites innecesarios.

La medida busca simplificar la facturación en México y evitar prácticas que complican a contribuyentes, personas físicas y pequeñas empresas por igual.

En ese sentido, la autoridad fiscal recordó que los datos obligatorios para emitir un CFDI son:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Nombre o razón social

Código postal

Domicilio fiscal

De acuerdo con el titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino, exigir la Constancia de Situación Fiscal como condición para facturar es una práctica incorrecta , ya que afecta principalmente a contribuyentes que realizan operaciones por primera vez.

Multas del SAT por exigir la Constancia de Situación Fiscal: de cuánto pueden ser y cómo denunciar

La Miscelánea Fiscal 2026 prevé sanciones para los negocios que condicionen la emisión de facturas a la Constancia de Situación Fiscal, una práctica que el SAT considera indebida. Estas conductas pueden derivar en multas económicas elevadas, conforme al Código Fiscal de la Federación.

El organismo recordó que los contribuyentes afectados pueden denunciar ante el SAT cuando un comercio se niegue a facturar sin la constancia. Con estas medidas, la autoridad busca evitar abusos y reducir trámites innecesarios en la facturación electrónica.

Por qué es importante esta aclaración para contribuyentes y negocios

El SAT reforzó esta aclaración porque, pese a estar regulado desde hace tiempo, muchos comercios seguían exigiendo la Constancia de Situación Fiscal para emitir facturas, lo que generó confusión y problemas operativos.

Si bien la CSF es un documento vigente y útil para conocer el estatus fiscal, no es un requisito legal para facturar, por lo que solicitarla va contra la normativa .

Con esta definición, la autoridad busca agilizar la facturación, frenar prácticas indebidas y evitar que los contribuyentes entreguen documentación que ya no puede exigirse.