Durante los últimos días, una versión comenzó a circular con fuerza en redes sociales y algunos portales informativos, generando inquietud en miles de familias. El rumor hacía alusión a supuestas multas, revisiones y operativos contra una práctica profundamente arraigada en la vida cotidiana de México.

En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un comunicado reciente y brindó certezas para todos los ciudadanos del país que decidan incursionar en este tipo de accionar.

¿Qué son las tandas?

Las llamadas tandas constituyen un mecanismo de ahorro popular que atraviesa generaciones y que en el último tiempo han quedado en el centro de la polémica.

El SAT desmintió el rumor más firme sobre las tandas. (Foto: Archivo)

Se trata de un esquema de ahorro informal en el que un grupo de personas se organiza para aportar la misma cantidad de dinero en plazos previamente establecidos. Una persona se encarga de revisar que todos hagan sus aportaciones y de entregar el dinero en fechas determinadas, turnadas a cada uno de los participantes

En el último tiempo, se generó una polémica en torno a esta cuestión y una duda generalizada sobre el curso legal de esta práctica que llevó a quienes la ejercen a realizarse una misma pregunta: ¿el Gobierno realmente pondrá la lupa sobre este tipo de organización financiera informal?

Frente a ese escenario, una aclaración institucional se volvió inevitable y terminó por marcar un antes y un después en el debate.

Alerta nacional del Gobierno y el SAT: qué ocurre con las tandas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) salió a desmentir de manera categórica las versiones que hablaban de fiscalizaciones y multas contra quienes realizan tandas. El organismo explicó que no existen operativos de vigilancia dirigidos a este tipo de recursos ni programas diseñados para auditar esta práctica.

Desde el SAT remarcaron que las tandas no son, ni serán, un objetivo de fiscalización . Se trata de un mecanismo de ahorro popular que no encuadra dentro de los esquemas que actualmente monitorea la autoridad tributaria, y sobre el cual no hay ningún subprograma activo de seguimiento.

Gobierno, tandas y multas: la postura oficial y el trasfondo real

El Gobierno fue claro al señalar que las publicaciones que alertan sobre sanciones carecen de fundamento legal. Según la postura oficial, este tipo de contenidos buscan generar alarma entre la población y confusión entre las y los contribuyentes, sin respaldo normativo alguno.

Lejos de aplicar multas o controles, el SAT reiteró su compromiso de brindar certidumbre a la ciudadanía. La autoridad fiscal subrayó que su objetivo es combatir la desinformación y evitar que se instale el temor alrededor de prácticas tradicionales como las tandas, que siguen siendo una herramienta de apoyo económico para millones de personas.

Así, la alerta nacional no apunta a un cambio en la política fiscal, sino a poner un freno a versiones infundadas. Las tandas continúan funcionando dentro del marco actual, sin sanciones ni vigilancia, pese a los rumores que intentaron instalar lo contrario.