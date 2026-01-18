El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mexicano confirmó la última fecha para presentar la Declaración Anual de Impuestos y será este 19 de enero.

El trámite corresponde a ciertas personas morales o empresas que reúnan las condiciones dispuestas por el organismo recaudador.

¿Quiénes deben presentar la Declaración Anual el 19 de enero?

El SAT establece distintas fechas para presentar la Declaración Anual de Impuestos. Este trámite implica rendir cuentas ante el organismo tributario sobre los ingresos que se han obtenido a lo largo de un ejercicio fiscal.

El SAT confirmó última fecha para presentar la Declaración Anual de Impuestos. (Foto: Archivo)

La fecha límite más próxima establecida para realizar esta gestión es el 19 de enero de 2026 y aplica a sociedades que se encuentren en periodo de liquidación.

En la nueva plataforma, la Declaración Anual cuenta con la siguiente información precargada:

Pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio.

Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el ejercicio.

Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y RESICO).

CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones.

Remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos, subsidio para el empleo, entre otros.

¿Qué se necesita para presentar la Declaración Anual de Impuestos?

Las personas morales y sociedades que busquen enviar la declaración deberán contar con e.firma vigente y con un servicio de banca electrónica.

Esto último se debe a que en caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.

Para conocer mayor información respecto a requisitos, fechas, herramientas disponibles y orientación paso a paso, se aconseja ingresar a la plataforma oficial del SAT a través del siguiente enlace.