La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), publicó la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, que incluye las normativas para cumplir con los trámites fiscales, como la obtención de la Constancia de Residencia Fiscal, avisos por fusiones de sociedades, así como la impresión de formatos oficiales, entre otros.

Este marco normativo reúne las disposiciones que regulan la aplicación de diversas obligaciones tributarias, entrando en vigor este 1 de enero. El documento contempla distintos estímulos que se otorgarán durante el año próximo, entre ellos la prórroga para habilitar o registrar el Buzón Tributario y para actualizar los medios de contacto, cuyo plazo se extiende hasta 2027.

La resolución también incorpora beneficios para empresas que buscan evitar la doble tributación, así como facilidades para que las personas físicas puedan emitir y cancelar Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) usando la firma electrónica. Asimismo, establece los lineamientos que deben observarse en la aplicación de estímulos y subsidios fiscales.

¿Qué beneficios tienen los contribuyentes del SAT?

En materia de devoluciones, es posible recuperar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluyendo a contribuyentes del sector agropecuario y a quienes comercializan medicamentos de patente. Asimismo, es posible acceder a los saldos a favor del Impuesto sobre la Renta (ISR), en el caso de personas físicas.

¿Qué cambios hará el SAT en 2026?

La Resolución Miscelánea Fiscal precisa los supuestos en los que un grupo de personas no se considera que realice actividades empresariales cuando existe un convenio de por medio, así como las reglas aplicables a pagos realizados mediante cheque o con tarjetas de crédito y débito por parte de personas físicas. También se informa que la tasa mensual de recargos por mora para 2026 será de 2.07% .

Por otro lado, se describen los pasos para hacer público el resultado de la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, las reglas para:

Cerrar convenios de pago de adeudos Cobro de créditos fiscales impugnados Alternativas para cubrir dichos montos de manera parcial

El texto da a conocer, además, el procedimiento para el aseguramiento precautorio aplicado a terceros vinculados con el contribuyente o con el responsable solidario, así como la integración del órgano colegiado encargado de determinar y concluir la inexistencia de una razón de negocios en los actos jurídicos.

Finalmente, se abordan aspectos como la excepción al secreto bancario, el valor probatorio de la firma electrónica, y la aclaración sobre el bloqueo del acceso al Buzón Tributario cuando se haya obtenido una suspensión provisional o definitiva mediante un amparo indirecto.