A partir de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pondrá en marcha un nuevo esquema de auditorías domiciliarias exprés. En esta línea, revisarán a los contribuyentes en menos tiempo y detectarán posibles irregularidades fiscales con mayor rapidez. La medida del SAT forma parte de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF), cuyo propósito es agilizar los procesos de fiscalización, sobre todo en casos vinculados con facturas falsas o inconsistencias en los comprobantes fiscales. Conoce los detalles de la supervisión en México y evita problemas con las autoridades correspondientes. Ten en cuenta las obligaciones fiscales vigentes a nivel nacional. El procedimiento, previsto en el Artículo 49 Bis del CFF, establece un mecanismo más rápido que las auditorías convencionales. En primer lugar, las autoridades detectan indicios de irregularidades, especialmente en la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). A partir de ese momento, pueden En conjunto, el proceso podría concluir en un plazo de hasta 24 días hábiles. En este tipo de auditorías, el SAT tiene la facultad de verificar: El objetivo de las autoridades es comprobar que las operaciones registradas realmente se llevaron a cabo y cuenten con sustento documental. El Artículo 29-A establece los requisitos que debe cumplir un CFDI para tener validez fiscal, entre ellos: Cumplir con estos requisitos es fundamental, ya que cualquier inconsistencia puede derivar en una revisión o en la invalidez de las operaciones.