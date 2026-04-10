Un error en el comprobante fiscal de finiquito o indemnización puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los contribuyentes en México. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) advirtió que inconsistencias en el CFDI afectan directamente la Declaración Anual 2025. El problema no es menor: el Servicio de Administración Tributaria, SAT, cruza automáticamente la información reportada por los empleadores. Si detecta discrepancias, puede generar diferencias fiscales, recargos o incluso multas difíciles de cubrir. Uno de los errores más comunes ocurre cuando el CFDI de finiquito o indemnización está mal clasificado o presenta montos incorrectos. Esto provoca que los ingresos se registren de forma indebida ante la autoridad fiscal. El SAT utiliza sistemas automatizados para verificar que los ingresos coincidan con lo declarado. Si el retenedor emite mal el comprobante, el contribuyente aparece con ingresos distintos, generando inconsistencias que derivan en revisiones. Algunos conceptos de indemnización pueden estar exentos parcialmente de impuestos. Si no se desglosan correctamente en el CFDI, el sistema puede considerar todo como gravable, elevando el impuesto a pagar o generando adeudos inesperados. Para prevenir estos problemas, la PRODECON realizará un webinar titulado “Declaración Anual paso a paso: caso práctico en salarios, pensión, jubilación e intereses”, donde explicarán cómo revisar correctamente la información fiscal. La sesión será impartida por la especialista Samanta Cortez Zapata y se llevará a cabo el 16 de abril a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), con acceso en línea a través de Zoom y transmisión en YouTube. Las autoridades recomiendan aprovechar este tipo de asesorías gratuitas antes de enviar la declaración. También ponen a disposición canales de contacto para resolver dudas y evitar errores que puedan traducirse en sanciones económicas.