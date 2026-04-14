Si bien en lo que resta de abril no habrá puentes ni descansos largos para estudiantes o trabajadores, mayo sí traerá una fecha clave: el viernes 1 de mayo, día de descanso obligatorio a nivel nacional. El mismo está contemplado en el calendario de feriados 2026. El 1 de mayo cae viernes, por lo que se formará un fin de semana largo de tres días al juntarse con sábado y domingo. Esta suspensión aplica tanto para alumnos de todos los niveles escolares como para trabajadores, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). Conoce el cronograma oficial emitido por el Gobierno y prepárate para un descanso de varios días. Esta fecha conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada dedicada a recordar la lucha histórica por: Se trata de una conmemoración reconocida a nivel global, vinculada al movimiento obrero y a las demandas sociales que marcaron el desarrollo de los derechos laborales modernos. Si una persona trabaja el feriado del 1 de mayo, la ley establece que: En total, eso equivale a un pago triple por esa jornada. El origen del 1 de mayo se remonta a finales del siglo XIX, en plena Revolución Industrial. En aquella época, millones de trabajadores enfrentaban jornadas exhaustivas, que en muchos casos superaban las 12 horas diarias, sin descansos ni protección laboral. En 1886, miles de obreros en la ciudad de Chicago iniciaron protestas para exigir una jornada de ocho horas. Uno de los episodios más significativos fue la revuelta de Revuelta de Haymarket, que terminó con violencia, detenciones y la condena de varios líderes sindicales. Años después, en 1889, durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en París, se acordó establecer este día como fecha de conmemoración en honor a los llamados Mártires de Chicago. Con el paso del tiempo, las luchas dieron lugar a avances como: Actualmente, el 1 de mayo es para muchos un día de descanso obligatorio, pero también sigue siendo una fecha que recuerda el origen y la importancia de los derechos laborales.