La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se encarga de supervisar que los comercios respeten las normas legales mediante inspecciones, operativos de vigilancia y visitas de verificación. Además, a través de su laboratorio analiza la calidad de diversos productos. Si detecta anomalías, puede aplicar sanciones como multas, clausuras o incluso el retiro y destrucción de mercancía, así como emitir alertas para proteger a los consumidores frente a productos o establecimientos que representen un riesgo. El organismo puso en marcha un operativo especial de verificación y vigilancia que se mantendrá hasta el 19 de julio, con motivo del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Esta estrategia tiene como finalidad proteger los derechos de los consumidores y asegurar que durante el torneo existan condiciones de compra seguras, transparentes y equitativas. Según la información oficial, el operativo abarcará distintos sectores que tendrán una alta demanda por la llegada de turistas y la actividad comercial vinculada al Mundial. Entre ellos se encuentran: Como parte de estas acciones, la Profeco realizará inspecciones en hoteles, restaurantes, bares y empresas de transporte ubicados en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El dispositivo también contempla la supervisión de agencias de viajes y sitios de venta de boletos, con especial énfasis en la claridad de precios, condiciones de compra, políticas de cancelación y reembolsos. La dependencia vigilará que los proveedores cumplan con los servicios ofrecidos y brinden información precisa sobre paquetes turísticos relacionados con el Mundial.