El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desplegó su estrategia de fiscalización para 2026, definiendo con precisión qué contribuyentes enfrentarán auditorías en los próximos meses.

La autoridad fiscal descartó revisiones masivas y anunció un esquema focalizado en conductas específicas de alto riesgo que podrían activarse antes que los contribuyentes presenten su Declaración Anual correspondiente al ejercicio 2025.

A través del Plan Maestro 2026 “Atención al contribuyente y fiscalización”, el organismo estableció que aplicará auditorías selectivas basadas en análisis de riesgo fiscal. Las cifras oficiales indican que se programarán aproximadamente 16 mil 200 revisiones durante el año, una cantidad modesta si se considera el universo total de contribuyentes en México, pero que tendrá impacto significativo en quienes sean seleccionados.

Cómo serán las auditorías del SAT

El SAT implementará una política de transparencia proactiva que busca establecer condiciones equitativas para la inversión y brindar certidumbre jurídica. La autoridad promete aplicar criterios uniformes en todas sus oficinas del país, eliminando diferencias en el trato y garantizando que los mismos estándares rijan para temas como descuentos, depósitos no identificados, importaciones y regulaciones no arancelarias.

Cuáles son las conductas que activarán las auditorías del SAT

La autoridad fiscal definió con claridad los comportamientos que pondrán a los contribuyentes en la mira de una revisión. Entre las principales conductas de riesgo se encuentran

las operaciones con empresas factureras o nóminas simuladas

la presentación de pérdidas fiscales recurrentes

la simulación o abuso en el uso de deducciones fiscales.

quienes registren ingresos no declarados

abusen de estímulos fiscales

presenten inconsistencias entre sus compras, importaciones y ventas declaradas.

El organismo pondrá especial atención en casos de importación de productos con precios por debajo del mercado, incumplimiento de regulaciones no arancelarias y omisión en el pago de retenciones a terceros.

Las operaciones con paraísos fiscales y el abuso de tratados para evitar la doble tributación completan la lista de alertas rojas. La selección de contribuyentes sujetos a auditoría se realizará con base en información declarativa y comprobantes fiscales digitales, lo que permite identificar patrones de incumplimiento de manera anticipada.

Entre los cambios más relevantes destaca que el SAT limitará sus revisiones a una sola auditoría por contribuyente en caso de detectar incumplimientos. Además, la autoridad solicitará únicamente una muestra de las partidas sujetas a revisión, en lugar del cien por ciento de la información, reduciendo significativamente la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para el propio organismo.

Cuándo se debe completar la Declaración Anual 2025

Los especialistas recomiendan que personas físicas y morales revisen sus prácticas fiscales antes de presentar la Declaración Anual 2025.

Las personas físicas deberán presentar su declaración durante abril de 2026, mientras que las personas morales tienen plazo entre el 1 de enero y el 31 de marzo. La estrategia del SAT apunta a optimizar recursos del sistema tributario con menos auditorías, pero mayor recaudación, estableciendo un “piso parejo” en el cobro de contribuciones en todo el territorio nacional.