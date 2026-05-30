La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este domingo, 31 de mayo de 2026 a Santa Petronila de Roma y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Petronila de Roma (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Petronila de Roma?

Santa Petronila de Roma es recordada como virgen y mártir.

Su memoria se vincula al cementerio de Domitila, en la vía Ardeatina de Roma.

La datación de su vida o martirio es indeterminada, como indica “s. in.”.

Para las personas que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a

femenino

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ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | Santa Petronila de Roma (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 31 de mayo de 2026

El 31 de mayo de 2026 se celebrarán conmemoraciones significativas en el calendario litúrgico, destacando la vida de varios santos y beatos. Entre ellos, la Beata Bautista Varano, quien vivió en el siglo XVI, es recordada por su dedicación a la educación y la espiritualidad. Su legado inspira a muchos a seguir su ejemplo de devoción y servicio a la comunidad.

Asimismo, se honra a San Hermias de Comana del siglo III, un mártir que entregó su vida por su fe y a San Félix de Nicosia, símbolo de la caridad y la humildad del siglo XVIII. Ambos santos son venerados por su compromiso con los valores cristianos y su influencia en la vida de los fieles a lo largo de los siglos.

Además, el calendario destaca a otros beatos como Jacobo Salomoni del siglo XIV, Mariano de Roccacasale del siglo XIX y Nicolás Barré del siglo XVII, así como a San Noé Mawaggali y San Silvio de Toulouse, este último del siglo IV. La celebración de estos santos es una ocasión para reflexionar sobre los ideales de fe y sacrificio que representan.

La oración para Santa Petronila de Roma:

Oh gloriosa Santa Petronila, virgen fiel e hija del apóstol San Pedro; modelo de pureza, humildad y fortaleza: alcánzame del Señor la gracia de amarle con todo el corazón, perseverar en la fe y cumplir siempre su santa voluntad. Intercede por mí en mis necesidades, protege a mi familia y guíanos por el camino de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.