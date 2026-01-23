En esta noticia Descarta terrorismo fiscal

El avance de la tecnología y la necesidad de mejorar la recaudación en México, han permitido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acelerar las auditorías.

De acuerdo con Adrián Santamarina, cofundador de Kupfer Tax Services, una empresa especializada en dar asesoría fiscal a grandes corporativos, durante el sexenio pasado el SAT aceleró al doble las auditorías, en relación con la administración federal 2012-2018.

“En el sexenio anterior casi se duplica en función de los anteriores, porque hay una herramienta muy buena que tiene el gobierno desde hace dos sexenios, pero se ha explotado poco, que es la revisión electrónica”, dijo el especialista en entrevista con El Cronista.

De acuerdo con el SAT, en 2025 se alcanzó un récord de recaudación fiscal, al obtener MXN $487,446 millones adicionales en comparación con 2024, un incremento de 4.8%, sin que se haya registrado un aumento en los impuestos.

En este sentido, el 20 de enero, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora Torres, aseguró que se implementan las “Mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría”, que establecen entre otras cosas la implementación de una sola auditoría por contribuyente en caso de incumplimiento, la revisión de muestras y no de la totalidad de la información fiscal y la homologación de criterios en las revisiones del SAT.

Adrián Santamarina señaló que el primer año de este gobierno no ha sido tan dinámico en materia de fiscalización como el sexenio anterior, pero espera que al cierre del periodo las auditorías cierren en niveles similares.

La aceleración de la revisión fiscal por parte del SAT, dijo el especialista de Kupfer, se debe a que el organismo fiscal ha echado mano de las auditorías electrónicas, que consisten en que el SAT solicite todo a través del Buzón Tributario, misma vía por la que puede contestar el contribuyente.

“Son mucho más fáciles para el gobierno que tener que mandar como esa era la antigüita, un funcionario a tu domicilio fiscal dos veces, luego regresaba en un par de semanas y se hacían largos procesos de hasta año y medio. Ahorita todo por la vía electrónica, para empezar es mucho más rápido, tiene la misma eficacia y es más simple para el gobierno saber tu información”, dijo.

Para este año, los cambios implementados por Hacienda para la investigación fiscal tiene el objetivo de mejorar la recaudación, aunque hubo cambios que resultaron complejos para el contribuyente.

“Concretamente hay uno que sí es muy alarmante, porque ni la empresa más puntual puede estar perfectamente resolviendo esta disposición. Se tienen que presentar los entregables que demuestran una operación junto con la factura timbrada en un plazo máximo de 5 días a partir de que te te requiere la autoridad”, comentó.

Adrián Santamarina añadió que previo a los cambios implementados para este año, los contribuyentes tenían hasta 15 días hábiles más una prórroga de 15 días hábiles adicionales.

El especialista destacó un cambio en la cultura fiscal del empresariado mexicano, en el sentido que se están poniendo al corriente.

“Empezó con los grandotes, en realidad cada vez se están portando mejor, y ahorita ya lo vemos en empresas medianas, con capital de MXN $50 a MXN $500 millones de pesos que ya están implementando nuevos procesos para ser más cumplidos”, comentó.

El cofundador de Kupfer aseguró que la tecnología actual que tiene el SAT es suficiente para mejorar la recaudación; sin embargo, lamentó que todavía permee la corrupción.

“Muchas veces es la misma Secretaría de Hacienda, desde los niveles más bajos, la que está poniendo mil trabas para que tú les ofrezcas mordidas y eso es lo que atora mucho el cumplimiento también de obligaciones”, dijo.

En este sentido, pidió un cambio de mentalidad en el país y, posteriormente en la Secretaría de Hacienda, para hacer más eficaz la recaudación.