En esta noticia El pleito de Salinas Pliego con la 4T

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que Ricardo Salinas Pliego todavía no acaba de pagar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Según las cuentas de la dependencia, con abonos chiquitos, el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas ha pagado poco más MXN $13,979 millones de pesos.

Fotos: Grupo Salinas

Hacienda publicó una tarjeta informativa después de que el magnate mexicano aseguró en su cuenta de “X” que ya había pagado la deuda completa y arremetió contra el Gobierno Federal, al tildarlo como “narcogobierno”.

Yo ya pagué todo lo que el #NarcoRégimen quería que les pagara, así que no mamar con ese cuento.



A mí la Interpol no me ha emitido ninguna ficha roja, ni la FGR me ha citado a declarar, ni tengo ninguna orden de detención por parte de ningún país.



Así que a ustedes los bots de… https://t.co/Vg9uUKlzZT pic.twitter.com/MtacWNniQZ — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 24, 2026

A principios de este año el SAT y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejaron en firme una sentencia que obliga a las empresas de este grupo a pagar adeudos por el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que hasta el momento Grupo Salinas ha pagado de los MXN $32,132.8 millones que quedaron como deuda en firme.

El empresario todavía tiene una deuda de MXN $18,159.8 millones, mismos que pagará con más abonos chiquitos, con fecha límite del julio del año que entra.

Sin embargo, en su reporte financiero del Cuarto Trimestre del año pasado, Elektra señaló que hizo una reserva de capital para pagar esos impuestos.

El pleito de Salinas Pliego con la 4T

El empresario mexicano sostiene un encontronazo con el Gobierno Federal desde que el sexenio pasado tuvo una ruptura con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que el Gobierno Federal canceló una licitación para el desarrollo de un campo de golf que Ricardo Salinas Pliego pretendía construir en Huatulco, Oaxaca, a lo que se sumaron diferencias ideológicas.

A partir de la ruptura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo varios amparos en revisión que el magnate mexicano interpuso en 2014, pues consideró que el SAT estaba cobrando ISR que no correspondía.

Entre noviembre del año pasado y enero de este año, el Gobierno Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejaron en firme la sentencia que implicó el pago de MXN $32,132.8 millones de pesos.

El enfrentamiento más reciente

El magnate mexicano fue acusado de liderar las manifestaciones del colectivo “Mexicanos al grito de paz”, quienes despliegan lonas con imágenes de funcionarios públicos con la leyenda “narcopolíticos”.

Durante la mañanera de este lunes 25 de mayo, la presidenta respondió ante los cuestionamientos: “No vean TV Azteca”, e incluso dijo que había propuesto a la consejera jurídica de la Presidencia, entregar un premio al “mentiroso de la semana”.

En respuesta, TV Azteca publicó un desplegado en el que señaló que los mexicanos no dejarán de ver su transmisión y acusó que las declaraciones de la presidenta son un “intento claro de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa”.