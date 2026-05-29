El procedimiento puede derivar en el congelamiento parcial o total de recursos bancarios, dependiendo del monto reclamado por el organismo fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) encendió las alertas entre miles de contribuyentes luego de confirmar que durante junio podrá avanzar con embargos sobre cuentas bancarias de personas y empresas con adeudos fiscales pendientes. La medida forma parte de los procesos de cobro que aplica la autoridad cuando los contribuyentes no regularizan su situación tributaria.

El procedimiento puede derivar en el congelamiento parcial o total de recursos bancarios, dependiendo del monto reclamado por el organismo fiscal. Por ello, especialistas recomiendan revisar el estatus fiscal y atender cualquier requerimiento emitido por el SAT para evitar sanciones económicas.

El procedimiento puede derivar en el congelamiento parcial o total de recursos bancarios, dependiendo del monto reclamado por el organismo fiscal. Grok IA

El SAT embargará cuentas bancarias en junio: qué contribuyentes podrían sufrir las consecuencias

El SAT puede iniciar embargos contra personas físicas y morales que mantengan créditos fiscales firmes y no hayan cumplido con pagos, declaraciones o requerimientos oficiales dentro de los plazos establecidos.

Entre los casos más comunes se encuentran adeudos por impuestos, multas, recargos o incumplimientos relacionados con obligaciones fiscales. Si el contribuyente ignora las notificaciones emitidas por la autoridad, el organismo puede avanzar con acciones de cobro más severas.

El embargo bancario forma parte del Procedimiento Administrativo de Ejecución, mecanismo legal que permite al SAT recuperar deudas fiscales pendientes. Antes de llegar a esta instancia, normalmente existen avisos y oportunidades para regularizar la situación.

Sin embargo, cuando no hay respuesta o acuerdo de pago, la autoridad fiscal puede solicitar a las instituciones bancarias la inmovilización de fondos suficientes para cubrir el monto adeudado.

Cómo funciona el embargo de cuentas del SAT y qué pasa con el dinero retenido

Cuando el SAT ordena el embargo de una cuenta bancaria, el banco debe bloquear los recursos señalados por la autoridad tributaria hasta garantizar el cobro del crédito fiscal reclamado.

Esto puede limitar operaciones como retiros, transferencias o pagos electrónicos, dependiendo del monto retenido y de las características de la cuenta afectada. En algunos casos, el congelamiento puede ser parcial y no necesariamente sobre la totalidad del dinero disponible.

Las autoridades fiscales aclararon que el dinero no siempre es retirado de forma inmediata. El contribuyente todavía puede presentar aclaraciones, impugnaciones o incluso negociar esquemas de pago para intentar liberar las cuentas.

Especialistas fiscales advierten que ignorar el proceso puede derivar en consecuencias económicas más graves, incluyendo mayores recargos y restricciones financieras adicionales.

Qué deben hacer los contribuyentes para evitar sanciones del SAT

Expertos recomiendan revisar constantemente el buzón tributario, verificar declaraciones pendientes y confirmar que no existan adeudos activos ante el SAT. Muchas veces, los contribuyentes desconocen que tienen créditos fiscales abiertos.

También sugieren regularizar pagos atrasados lo antes posible para evitar que el procedimiento avance hacia un embargo bancario. En ciertos casos, el SAT permite acuerdos o facilidades de pago para liquidar deudas.

Otra recomendación clave es no ignorar cartas invitación, requerimientos o notificaciones oficiales enviadas por la autoridad tributaria. No responder a estos avisos puede acelerar el proceso de ejecución fiscal.

Ante cualquier duda, especialistas aconsejan acudir directamente al SAT o solicitar asesoría fiscal profesional para revisar opciones legales y evitar afectaciones sobre cuentas bancarias durante junio.