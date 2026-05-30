La Ley Federal del Trabajo (LFT) determina cuáles son los feriados no laborables y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)regula que estas jornadas de descanso sean otorgadas a todos los trabajadores de México.

Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y no aparecen en esta lista, como

el

Día de la Marina de México

día nacional

Día de la Marina de México (foto: Pixabay).

¿Qué se festeja el Día de la Marina de México?

El Día de la Marina de México se celebra el 1 de junio para honrar la labor de los marinos y su contribución a la soberanía nacional y seguridad marítima. Esta festividad es un homenaje a quienes sirven en la Armada de México y a la importancia de la marina mercante en el comercio internacional, resaltando su papel en la conectividad marítima del país.

El origen de esta celebración se remonta a la defensa del puerto de Veracruz en 1914 durante la Revolución Mexicana, un momento clave que llevó a la consolidación de la Armada de México. Desde entonces, el 1 de junio simboliza el reconocimiento del valor y sacrificio de los marinos, fundamentales en la protección de los intereses marítimos del país.

Las celebraciones del Día de la Marina incluyen desfiles, ceremonias conmemorativas, exhibiciones de buques y actos de reconocimiento a marinos destacados. Este día busca promover la cultura marítima y la educación naval, resaltando la importancia de los marinos en la seguridad, desarrollo económico y estabilidad de México.

Día de la Marina de México (foto: Pixabay).

¿Cómo celebrar y conmemorar el Día de la Marina de México?

Participa en ceremonias cívicas en puertos y plazas para honrar a la Bandera y recordar a las y los marinos caídos.

Visita museos navales o faros y comparte con niñas, niños y jóvenes la historia y el papel de la Marina.

Únete a limpiezas de playas, apoya a comunidades costeras y agradece al personal naval en redes con mensajes alusivos al Día de la Marina de México.

En conclusión, se debe recordar que estos días conmemorativos no solo son momentos de reposo, sino que también desempeñan un papel relevante en la sociedad, brindándonos la oportunidad de rememorar la historia, reforzar nuestras tradiciones y forjar una identidad compartida.