México finalizará una de las obras viales más importantes de la carretera: el Puente Vehicular Nichupté, una infraestructura que atravesará Cancún, Quintana Roo, y que, con una extensión de 11.2 kilómetros, se perfila como uno de los puentes más largos de América Latina. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el proyecto presenta un avance del 92%. Su propósito principal es mejorar la conexión entre el centro de Cancún y la zona hotelera, una de las áreas con mayor flujo turístico del país. De acuerdo con estimaciones oficiales, esta obra beneficiará a cerca de 1.3 millones de habitantes y a unos 20 millones de visitantes cada año. El puente colgante cruzará la laguna Nichupté, un sistema lagunar que actualmente divide el centro de Cancún de la zona hotelera. Hoy, el acceso entre ambos puntos depende de pocas vialidades, lo que genera embotellamientos frecuentes. El proyecto contempla: Además de mejorar la movilidad, la obra también servirá como ruta alterna en situaciones de emergencia o evacuación. Debido a que el puente cruza una laguna el proyecto incluye acciones de restauración ambiental avaladas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entre las medidas previstas destacan: Durante la construcción también se han realizado labores de rescate ambiental, como: Una vez concluido, el Puente Vehicular Nichupté se colocará entre los más extensos de América Latina. Actualmente, el récord regional lo tiene el Puente Rio-Niterói, en Brasil, con 13.3 kilómetros de longitud. Aunque el puente mexicano no superará esa marca, se proyecta como una de las obras de infraestructura más relevantes para Cancún en los últimos años, en una ciudad donde el crecimiento turístico ha exigido soluciones urgentes en movilidad.