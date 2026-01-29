El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el Programa de Regularización Fiscal 2026, una estrategia que brinda alivio fiscal a personas físicas y empresas que mantienen adeudos con el fisco. Este esquema permite reducir o incluso eliminar casi en su totalidad las multas, recargos y gastos de ejecución generados por incumplimientos correspondientes a ejercicios anteriores.

La medida está dirigida a contribuyentes que hayan registrado ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2024 y tiene como objetivo facilitar la regularización fiscal sin el peso económico que suelen representar las sanciones. El SAT precisa que el impuesto principal debe cubrirse, pero las penalizaciones asociadas pueden desaparecer parcial o totalmente.

¿Qué contribuyentes tienen beneficio del SAT?

El programa contempla tres tipos de contribuyentes, según su situación fiscal. En primer lugar, se encuentran quienes omitieron contribuciones que aún no fueron determinadas por la autoridad. Si presentan las declaraciones pendientes y realizan el pago correspondiente antes del 31 de diciembre de 2026, pueden acceder a la eliminación de recargos.

Un segundo grupo está integrado por contribuyentes que se encuentran bajo auditoría. En estos casos, si corrigen las inconsistencias detectadas antes de que el organismo emita una resolución definitiva y dentro de los plazos establecidos, también pueden obtener el estímulo fiscal.

La tercera categoría corresponde a quienes ya cuentan con créditos fiscales. Para ellos, el beneficio debe solicitarse antes del 31 de octubre de 2026, ya sea a través del Portal del SAT o de manera presencial, lo que convierte este plazo en el más relevante.

¿Cuánto dinero se puede ahorrar con el Programa de Regularización Fiscal?

Uno de los principales beneficios de esta iniciativa es el ahorro económico. Se permite una reducción de hasta el 100% en:

Multas Recargos Gastos de ejecución vinculados a impuestos adeudados

Asimismo, cuando el adeudo está compuesto exclusivamente por multas, el descuento puede alcanzar hasta el 90% del monto total. El programa abarca obligaciones fiscales, aduaneras y relacionadas con el comercio exterior.

¿Cómo acceder al Programa de Regularización Fiscal del SAT?

El acceso al beneficio no es automático. El SAT establece que el contribuyente no debe haber recibido condonaciones previas en programas similares ni contar con sentencias firmes por delitos fiscales. Además, es necesario ubicarse en alguno de los supuestos contemplados por el programa.

La solicitud puede hacerse a través del Portal del SAT, en el minisitio del programa, o mediante atención presencial en oficinas, MarcaSAT y OrientaSAT.