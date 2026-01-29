El propósito de estas auditorías es confirmar que las operaciones respaldadas por CFDI realmente se hayan realizado y que existan contratos, documentos, imágenes y registros que lo acrediten.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado un paso firme en su estrategia de fiscalización para este año. No se trata solo de correos electrónicos o buzones tributarios; ahora, la autoridad fiscal ha oficializado que personal especializado, incluyendo abogados y auditores, realizará visitas directas a los domicilios de los contribuyentes.

Esta medida busca reducir la evasión y asegurar que la información declarada coincida con la realidad física del contribuyente. Lo que más ha llamado la atención es el uso de herramientas tecnológicas, como cámaras fotográficas y de video, para documentar cada diligencia. Esta “evidencia digital” servirá para respaldar las actas de visita y evitar cualquier tipo de irregularidad durante el proceso.

El propósito de estas auditorías es confirmar que las operaciones respaldadas por CFDI realmente se hayan realizado y que existan contratos, documentos, imágenes y registros que lo acrediten.

¿Qué buscan los auditores en estas visitas domiciliarias?

Otro de los objetivos es verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y validar la existencia real de los activos o actividades reportadas. De acuerdo con las nuevas facultades, los visitadores del SAT pondrán especial énfasis en:

Validación de domicilio fiscal: Confirmar que la dirección registrada no sea un “fantasma”.

Inventarios y activos: Cotejar que lo que el contribuyente dice tener sea físicamente rastreable.

Identificación de personal: Los abogados presentes tienen la tarea de asegurar que el proceso legal sea impecable, pero también de detectar inconsistencias jurídicas al momento.

Es vital recordar que todo personal del SAT debe presentarse con una orden de visita oficial, identificación vigente y seguir los protocolos que marca el Código Fiscal de la Federación para evitar abusos de autoridad.

Las verificaciones podrán realizarse en los siguientes lugares:

Domicilio fiscal

Sucursales

Oficinas

Bodegas

Almacenes

Locales comerciales

Puestos fijos o semifijos en la vía pública

Cualquier lugar donde se desarrollen las actividades o se presten los servicios amparados por las facturas

La entidad reguladora investigará a estos contribuyentes.

Cómo prepararte ante una posible inspección del SAT

Ante este panorama de fiscalización “cara a cara”, la prevención es la mejor defensa para cualquier contribuyente en México. No se trata de entrar en pánico, sino de tener la documentación en regla y conocer tus derechos.

La autoridad ha señalado que el uso de cámaras y grabadoras debe respetar la privacidad, siempre y cuando se enfoquen exclusivamente en la verificación de bienes y mercancías relacionados con la actividad económica. Si recibes una notificación o visita, es recomendable contar con asesoría contable inmediata para asegurar que el levantamiento de pruebas digitales no exceda los límites legales.