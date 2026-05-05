Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 5 de mayo, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales. 1922: Nace en Bolonia, Italia, Pier Paolo Pasolini, polémico intelectual, escritor y cineasta italiano, ya que en sus obras atacará tanto al catolicismo como al marxismo, a los que llamará "las dos iglesias". (Hace 104 años) 1893: En Teotepeque, El Salvador, nace Farabundo Martí, revolucionario salvadoreño que participará en las revueltas sociales del periodo posrevolucionario en México. Entre 1928 y 1930 se unirá a las fuerzas de Augusto César Sandino, que lucharán contra la intervención norteamericana en Nicaragua, convirtiéndose en hombre de confianza de Sandino. En 1930 fundará el Partido Comunista Salvadoreño, pero tras el golpe de estado de 1931 en su país, Martí planeará una acción revolucionaria, aunque será detenido antes de ponerla en práctica. Juzgado sumariamente, será ejecutado y su partido ilegalizado (1932) en el marco de una gran represión que será conocida como "la Matanza". (Hace 133 años) 1846: En Madrid (España), nace Federico Chueca y Robres, compositor español y uno de los máximos representantes de la zarzuelas en un acto. Entre sus obras destaca "La Gran Vía", zarzuela compuesta junto con Joaquín Valverde. (Hace 180 años) 1846: En la localidad de Wola Okrzejska, Polonia, nace el escritor Henryk Sienkiewicz, autor conocido por "Quo vadis?", obra varias veces llevada al cine. Será galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1905. (Hace 180 años) 1818: Nace en Tréveris (Alemania) el político, economista y filósofo alemán Karl Marx, autor, junto a su amigo Federico Engels, al que conocerá en París en 1844, de "El Capital". (Hace 208 años) 1813: Nace en Copenhague (Dinamarca) Sören Kierkegaard, filósofo, teólogo y escritor danés, cuyas obras profundizarán en el subjetivismo moral y la fe cristiana pero, sobre todo, versarán en torno al miedo existencial. (Hace 213 años) 1282: En la localidad toledana de Escalona (actual España), nace el Infante don Juan Manuel, miembro de la casa real y escritor en lengua castellana, que será uno de los principales representantes de la literatura medieval, gracias a su obra "El conde Lucanor", conjunto de 50 cuentos moralizantes en los que, con exactitud, claridad y brevedad, tratará de entretener al lector y ayudarle a crecer como persona. También será obra suya el "Libro del caballero y el escudero", donde narrará la historia de un escudero aspirante a cortesano. (Hace 744 años) 2002: Muere en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Hugo Banzer, militar y político boliviano, presidente de la República tras un golpe de Estado en el que derrocó al también militar Juan José Torres desde 1971 hasta 1978. Gobernó dictatorialmente con mano de hierro. En 1975 declaró ilegales los partidos políticos y las organizaciones sindicales. Fue derribado por un golpe militar en 1978. En 1997 volverá al poder de manera democrática tras vencer en las elecciones. (Hace 24 años) 1821: En su exilio en la Isla de Santa Helena, muere de cáncer estómago, Napoleón I, ex emperador de Francia y uno de los mayores estrategas y conquistadores de la historia. Napoleón resultó ser un administrador competente al proporcionar a todos los países conquistados una Constitución. Abolió feudalismos a la vez que estableció gobiernos eficaces. En su país, mientras fue emperador revisó y agrupó las leyes en códigos, incorporando algunos logros de la Revolución Francesa, como la tolerancia religiosa. Hay quienes lo consideran un dictador tiránico. (Hace 205 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Karl Marx en 1818, ya que su obra "El Capital" sentó las bases del socialismo y el comunismo, influyendo profundamente en el pensamiento político y económico mundial y motivando revoluciones en el siglo XX.