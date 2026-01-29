La autoridad fiscal explicó que este documento no es un requisito legal y advirtió que su solicitud indebida puede derivar en sanciones económicas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que la Constancia de Situación Fiscal ya no debe exigirse para emitir facturas electrónicas en México. La autoridad fiscal explicó que este documento no es un requisito legal y advirtió que su solicitud indebida puede derivar en sanciones económicas.

La aclaración busca poner fin a una práctica extendida entre empresas, comercios y empleadores, que condicionaban la facturación a la presentación de la constancia. A partir de ahora, el SAT recordó cuáles son los datos obligatorios para emitir un CFDI y cómo deberá realizarse el proceso sin trámites adicionales.

El SAT aclara que la Constancia de Situación Fiscal no es obligatoria para facturar

El SAT aclaró que la Constancia de Situación Fiscal no es un requisito legal para emitir facturas electrónicas, ya que la información necesaria para generar un CFDI puede verificarse sin que el contribuyente entregue este documento.

La autoridad explicó que la exigencia de la constancia surgió por una mala interpretación de los procesos de validación fiscal y recordó que tampoco es obligatoria para el timbrado de nómina, ya que los empleadores pueden obtener los datos por vías formales.

Multas del SAT: qué pasa si te piden la Constancia de Situación Fiscal para facturar

El SAT advirtió que condicionar la emisión de facturas a la entrega de la Constancia de Situación Fiscal es una infracción, ya que esta práctica no está prevista en el Código Fiscal de la Federación.

La autoridad señaló que esta conducta puede derivar en multas que van desde 21 mil a más de 120 mil pesos, y recordó que los contribuyentes pueden reportar estos casos por los canales oficiales para evitar abusos y asegurar el cumplimiento de la ley.

Cómo facturar sin la Constancia de Situación Fiscal: los datos que sí son obligatorios

Para emitir una factura electrónica (CFDI), el SAT aclaró que únicamente se deben contar con los siguientes datos del receptor :

RFC

Nombre o razón social

Código postal

Régimen fiscal

Estos datos pueden verificarse directamente en los sistemas del SAT, por lo que no es necesario solicitar la Constancia de Situación Fiscal al contribuyente.

Con esta precisión, la autoridad fiscal apunta a agilizar la emisión de facturas y frenar la solicitud de documentos que no son obligatorios, al recordar que el CFDI solo requiere los datos establecidos por la ley.