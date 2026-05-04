Después del 1 de mayo, el calendario escolar 2025-2026 tiene una última etapa cargada de sorpresas para los estudiantes. Entre mayo y junio se acumulan nada menos que 7 días sin clases. Feriados, puentes y consejos técnicos se combinan para darles a los alumnos de educación básica una serie de respiros que muchas familias todavía no tienen en el radar. Te contamos exactamente qué días no habrá clases y por qué. Contrario a lo que muchos padres y estudiantes creen, las vacaciones de Semana Santa no son el último gran descanso antes del verano. Mayo llega con una cadena de días inhábiles que, combinados estratégicamente con los fines de semana, generan varios puentes largos consecutivos que alivian la recta final del ciclo. El primer gran bloque de descanso arrancó el 1 de mayo con el Día del Trabajo. Por caer en viernes, se sumó de manera natural al fin de semana y generó el primer puente largo del mes. Solo cuatro días después, el martes 5 de mayo —conmemoración de la Batalla de Puebla— introduce una suspensión de clases aislada en medio de un período que ya tiene sus extremos cubiertos por descanso: el fin de semana anterior y el puente posterior. Pero el momento más esperado del mes llega a mediados de mayo. El 15 de mayo es la fecha más significativa: el Día del Maestro y la Maestra. La Secretaría de Educación Pública lo reconoce como día inhábil en el calendario oficial, lo que implica suspensión total de actividades en todos los niveles de educación básica del país. Este año cae en viernes, lo que lo convierte automáticamente en un puente de tres días: viernes, sábado y domingo. Junio llega con un calendario más tranquilo en materia de feriados oficiales, pero guarda una incógnita que mantiene en suspenso a millones de familias en todo el país. El torneo Mundial de Fútbol 2026 dará inicio el 11 de junio y México será uno de los países anfitriones, con encuentros previstos en distintas sedes a lo largo del territorio nacional. Este contexto abre la posibilidad de que la Secretaría de Educación Pública tome medidas especiales en el calendario escolar para acompañar los partidos de la selección mexicana. La posibilidad de que las autoridades educativas establezcan días inhábiles en fechas clave de la selección de México aún no fue confirmada ni descartada oficialmente, lo que mantiene la incertidumbre entre millones de familias. Lo que sí está confirmado es que el viernes 26 de junio se realizará el segundo y último Consejo Técnico Escolar correspondiente al tramo final del ciclo. En esa jornada, los docentes participan de actividades de planificación y evaluación interna, por lo que los alumnos no asisten a clases viernes, sábado y domingo. El calendario de la SEP fija el 15 de julio de 2026 como la fecha oficial de cierre del ciclo escolar 2025-2026. Sin embargo, la realidad del aula dice otra cosa: los estudiantes dejan de tener clases tradicionales varios días antes de esa fecha. El cierre de julio se organiza en tres etapas clave. Primero, la jornada de registro de calificaciones, en la que no hay clases porque los docentes cargan y validan las notas finales. Luego, la comunicación de resultados, donde se informan oficialmente las evaluaciones a estudiantes y familias. Finalmente, los últimos días se destinan a trámites administrativos como entrega de documentación y firma de actas. Con estos procesos concluidos, el ciclo escolar queda cerrado y comienzan las vacaciones de verano.