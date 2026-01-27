El SAT cobrará nuevo impuesto a partir de junio por el Mundial 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha definido nuevas regulaciones fiscales para la Copa del Mundo 2026 , estableciendo que los jugadores deberán pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las remuneraciones generadas durante los partidos disputados en territorio mexicano.

Según Gabriela Cuevas, representante de México para el Mundial, el gobierno acordó por entonces con la FIFA, mediante la Secretaría de Gobernación, una serie de exenciones fiscales que incluían impuestos como el predial y contemplaban beneficios por hasta diez años. Sin embargo, las autoridades actuales han modificado estos términos considerablemente.

Quiénes podrán acceder a beneficios fiscales durante el Mundial 2026 en México

Las nuevas directrices establecen que únicamente accederán a extensiones fiscales los bienes o personas estrictamente necesarios para la realización de la Copa del Mundo. Por ejemplo, los productos comercializados en tiendas deportivas tributarán la totalidad de los impuestos correspondientes.

Claudia Sheinbaum junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino y la Copa del Mundo.

“Hay quienes decían que todo lo que venga del Mundial va a tener extensiones fiscales, es falso. Exenciones o cualquier tipo de beneficio fiscal solo lo tendrán aquellos bienes o personas estricta y directamente relacionados con la celebración del torneo en nuestro país”, destacó Cuevas.

La representante agregó: “FIFA sabe que México tiene una realidad política, legal e institucional que la que tenía en enero del 2018, hemos sido claros que en México no existen los privilegios fiscales y estos cobros por parte del SAT son un ejemplo de cómo se han ido acotando estas garantías”.

Por qué los futbolistas deberán pagar el ISR: a partir de cuándo será

La Resolución Miscelánea Fiscal 2026 obliga a los futbolistas extranjeros que participen en partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey a pagar ISR sobre sus ingresos. El cálculo considera únicamente la Remuneración Base y premios de federaciones internacionales y FIFA, excluyendo contratos con clubes.

La medida empezará a regir junto a la fecha de inauguración de la Copa del Mundo, es decir a partir de junio. La tasa establecida será del 25% sobre ingresos brutos correspondientes a partidos o convocatorias en México. Las deducciones personales no están permitidas, salvo que el jugador cuente con representante fiscal residente en el país.

Esta disposición busca maximizar la recaudación del evento y eliminar excepciones fiscales generalizadas, marcando una postura firme del gobierno mexicano respecto a la tributación del Mundial 2026.