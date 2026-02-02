Durante 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pondrá atención en los contribuyentes que participen en la compra o venta de facturas electrónicas falsas para simular operaciones inexistentes. Estos esquemas serán uno de los principales focos de fiscalización del organismo recaudador.

Para ello, se aplicarán modelos de supervisión basados en herramientas tecnológicas y esquemas inteligentes. Al mismo tiempo, aseguró que los contribuyentes que cumplen de manera correcta con sus obligaciones fiscales no serán objeto de revisiones innecesarias y contarán con facilidades administrativas.

Estas acciones forman parte del Plan Maestro 2026, presentado este lunes, en el que el SAT se compromete a simplificar trámites, ampliar su red de atención y agilizar la devolución de impuestos, con el objetivo de consolidar una nueva cultura contributiva basada en el cumplimiento voluntario y un trato digno y cercano a la ciudadanía.

¿A quiénes vigila el SAT?

Las autoridades realizarán revisiones oportunas para identificar a quienes comercialicen o utilicen Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) apócrifos. Además, procederá al cobro de las contribuciones omitidas derivadas de estas prácticas.

El documento establece que los contribuyentes que hayan recibido facturas posteriormente declaradas como inexistentes contarán con un plazo de 30 días para corregir su situación fiscal.

¿Cómo son las auditorías del SAT?

El organismo fiscal definió criterios específicos para la programación de auditorías, enfocadas en esquemas de evasión fiscal y contrabando. De acuerdo con el organismo, estas revisiones estarán dirigidas únicamente a quienes presenten irregularidades, bajo procesos transparentes y objetivos.

¿Qué es el Plan Maestro 2026?

Uno de los ejes es mejorar la atención al contribuyente mediante un servicio honesto, accesible y con calidez. Para ello, el SAT ampliará su presencia física con la apertura de nuevas oficinas en nueve entidades:

Baja California

Baja California Sur

Ciudad de México

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Yucatán

Asimismo, fortalecerá el programa de Oficina Móvil en las 32 entidades del país, con el fin de acercar trámites y servicios a la población y brindar orientación clara sobre la situación fiscal, así como sobre derechos y obligaciones.

En materia de devoluciones de impuestos, se ofrecerá asesoría especializada para integrar correctamente la información requerida, con la intención de acelerar estos procesos. También reforzará el uso de tecnologías digitales para ampliar los trámites en línea y mejorar el sistema de citas, especialmente para contribuyentes sujetos a revisión o auditoría.