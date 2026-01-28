El Paquete Económico 2026 contempla reformas fiscales dirigidas al sistema financiero. En este contexto, su impacto será más evidente entre los contribuyentes habituales, en particular las personas físicas de México.

Entre los ajustes más significativos se destaca el aumento en la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para aquellos que obtienen ingresos por ahorro, así como un incremento en la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los usuarios de plataformas digitales, quienes experimentarán un mayor descuento en sus transacciones.

“El impacto también podría trasladarse al costo de los servicios financieros que ofrece la banca” , afirmó Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame Elizondo. Asimismo, se verá reflejado en productos como bebidas saborizadas y cigarrillos, los cuales estarán sujetos a un impuesto más elevado.

¿Cuáles serán las modificaciones del SAT en 2026?

A partir del 1 de enero de 2026, el SAT incrementará la tasa de retención de ISR que los bancos aplican a los intereses generados por los ahorradores, aumentando del 0.5% al 0.9%. Esto resultará en que empresas e inversionistas perciban un menor flujo inmediato .

En lo que respecta a las plataformas digitales, la retención combinada de ISR e IVA se establecerá en un 20% para freelancers, arrendadores, vendedores en línea y prestadores de servicios que operen a través de aplicaciones tales como:

Mercado Libre

Uber

Airbnb

Esto aplica únicamente si no poseen Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Si bien esta medida tiene como objetivo combatir la informalidad, también transforma a las plataformas en intermediarias fiscales, responsables de retener y remitir estos impuestos al SAT.

Esta acción implica un cambio significativo en la relación entre los usuarios y las plataformas digitales.

Las implicaciones fiscales de esta normativa son de gran relevancia para los contribuyentes.

¿Cuáles son los componentes del Paquete Económico 2026?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó al Congreso este presupuesto para definir el manejo financiero del país durante el próximo ejercicio fiscal. Este documento integra tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y establece las proyecciones: