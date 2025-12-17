Los trabajadores de México se despiden de las horas extras de empleo

La política laboral en México atraviesa un cambio significativo. El Gobierno anunció que las horas extras dejarán de remunerarse, una decisión que tendrá un impacto directo en el ingreso mensual de millones de trabajadores y que redefine el enfoque en la regulación del empleo en el país.

Según la Secretaría del Trabajo, esta medida tiene como objetivo elevar los estándares de descanso y frenar las prácticas abusivas dentro de las empresas. Durante años, el trabajo extra fue un recurso para complementar el salario, sobre todo en sectores como la manufactura, el comercio, el transporte y los servicios.

Los trabajadores perderán las horas extras, dada la reforma laboral en México

No obstante, también derivó en extensiones de horario frecuentes, muchas veces sin una retribución adecuada o bajo presión laboral. Por este motivo, las autoridades dieron inicio a la reforma laboral.

¿Cómo será el nuevo esquema laboral en México?

Con el nuevo esquema, las empresas deberán ajustarse a la jornada establecida en los contratos, eliminando los pagos adicionales por prolongar el tiempo de trabajo.

El objetivo es que el salario base refleje de forma más justa el valor de las funciones desempeñadas y que los empleados no dependan de jornadas extendidas para sostener sus ingresos.

Desde el Gobierno se señalaron que habrá ajustes salariales y mejoras contractuales, aunque estas medidas aún no se aplican de manera general.

¿Qué pasará con las horas extras en México?

Para numerosas familias, las horas extras representaban entre el 10% y el 30% del ingreso mensual. Por ello, hay riesgo de que el poder adquisitivo se vea afectado, si no hay mecanismos claros de recompensa.

Organizaciones laborales solicitaron una implementación gradual y lineamientos precisos que eviten conflictos y protejan a los trabajadores. También demandan mayor supervisión para garantizar que las empresas respeten los horarios establecidos y no recurran a esquemas informales .

¿Cómo evitar perder dinero?

En este contexto, expertos aconsejan a los empleados revisar cuidadosamente sus contratos, acercarse a los departamentos de recursos humanos y prepararse para un nuevo modelo laboral. Esto es especialmente importante al formar parte de un nuevo mercado de trabajo.