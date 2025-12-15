El magnate advierte que esta medida podría afectar los ingresos de los trabajadores, por lo que propone jornadas más extensas, junto con retrasar la jubilación hasta los 75 años.

Carlos Slim volvió a generar polémica tras rechazar la propuesta de reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales.

El magnate advierte que esta medida podría afectar los ingresos de los trabajadores, por lo que, en su lugar, propone jornadas más extensas en tres o cuatro días a la semana , junto con retrasar la jubilación hasta los 75 años.

La postura del empresario ha abierto un intenso debate sobre cómo equilibrar productividad, ingresos y bienestar laboral. Mientras unos defienden la reducción de horas para mejorar la calidad de vida, otros coinciden con Slim en que mantener jornadas largas garantiza estabilidad económica y sostenibilidad de las pensiones.

La postura de Carlos Slim sobre la jornada laboral

Slim asegura que reducir la jornada laboral a 40 horas semanales podría afectar los ingresos de los trabajadores y la productividad de las empresas . Según sus palabras, “es mejor trabajar 48 horas y ganar más, que 40 horas y ganar menos”, destacando la necesidad de equilibrar economía familiar y eficiencia empresarial.

El magnate subraya que cualquier reforma laboral debe proteger la estabilidad financiera de los empleados y generar condiciones que permitan trabajar de manera eficiente sin sacrificar sus ingresos. Reducir horas sin medidas compensatorias, advierte, podría generar presiones económicas y afectar el bienestar general de los hogares.

Jornadas de 12 horas y jubilación a los 75 años

Como alternativa, el empresario mexicano propone jornadas de hasta 12 horas durante tres o cuatro días a la semana y retrasar la jubilación a los 75 años, ante el aumento de la esperanza de vida y la posibilidad de permanecer activos más tiempo.

Según sentencia, esta medida permitiría mayores ingresos y contribuiría a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en México; considera que equilibraría productividad empresarial e ingresos personales, aunque reconoce que requiere un ajuste cultural y laboral significativo.

Slim también sostiene que la reforma laboral debería priorizar eficiencia y resultados, más que solo reducir horas, para evitar impactos negativos en la economía nacional.

Fuente: EFE.

Productividad y bienestar: un fuerte debate

La propuesta de Slim ha dividido opiniones. Algunos creen que jornadas más largas mejorarían la competitividad y la empleabilidad, mientras que otros advierten que afectarían la salud y calidad de vida de los trabajadores.

Estudios recientes sugieren que empleados con más descanso son más productivos, lo que refuerza los argumentos a favor de reducir horas laborales. En cambio, empresarios tradicionales ven esta medida como una amenaza para la rentabilidad.

El debate sigue abierto y será clave en las próximas reformas laborales en México, donde se busca equilibrar productividad, ingresos y bienestar social.