El gobierno de Claudia Sheinbaum avanza con una reforma en el sistema jubilatorio

El Gobierno confirmó una noticia favorable para quienes están próximos a jubilarse . La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó la reducción de la edad de retiro para las personas que cotizan bajo la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El cambio quedó establecido mediante un Decreto Presidencial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual reconoce un esquema de disminución de edad para quienes pertenecen al régimen del Décimo Transitorio. Con esta modificación, las mujeres podrán jubilarse a partir de los 56 años y los hombres desde los 58.

El Gobierno bajó la edad para jubilarse en el Régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE Freepik

Conoce los detalles de este cambio en el sistema de retiro y prepárate para disfrutar de la jubilación antes de tiempo. Conoce los requisitos para cobrar el dinero del apoyo económico en cuestión.

¿Cuál es la edad de jubilación para el régimen del décimo transitorio?

En México, la medida se aplicará de manera gradual y contempla ajustes progresivos en los próximos años , hasta alcanzar edades mínimas de 53 años para mujeres y 55 para hombres, conforme a la nueva tabla de jubilación del Décimo Transitorio.

Cambio significativo en el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.

En este esquema se mantienen sin cambios los requisitos de cotización:

28 años de servicio para mujeres

30 años de servicio para hombres

La reducción de edad solo aplica a la modalidad de Pensión por Jubilación del Décimo Transitorio, por lo que la edad mínima se fija en 56 años para mujeres y 58 para hombres, con una reducción adicional de tres años prevista hacia 2034.

¿Cómo impacta la reducción de la edad jubilatoria en México?

El decreto no introduce modificaciones en las modalidades de Pensión por Edad y Tiempo de Servicios ni en la de Cesantía en Edad Avanzada. Asimismo, no tiene impacto en las personas que optaron por el Bono de Pensión del ISSSTE ni en quienes cotizan bajo el régimen ordinario de Cuentas Individuales.

¿Requisitos para pensionarse en el ISSSTE decimo transitorio?

Para acceder a una pensión bajo el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE es necesario presentar documentación básica como identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, el último comprobante de pago y un estado de cuenta bancario que incluya la CLABE interbancaria.