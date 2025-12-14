Diciembre transcurre con grandes expectativas por parte de los trabajadores mexicanos que se desempeñan en el sector formal ante la llegada del depósito más esperado del año: el aguinaldo.

Aquellos asalariados del país que reúnan las condiciones necesarias cobrarán esta prestación económica antes de que concluya la corriente semana, por lo que se les aconseja a quienes tengan dudas al respecto prestar especial atención a la fecha límite programada para recibir la transferencia.

¿Cómo se calcula el aguinaldo 2025 y cuánto te corresponde?

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, todo empleado en México tiene derecho a un aguinaldo anual equivalente, como mínimo, a 15 días de salario.

¿Cuándo se paga el aguinaldo a los trabajadores de México? (Foto: Archivo).

Es importante resaltar que en caso de que el trabajador no haya cumplido un año completo de servicio, recibirá la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado.

Por ejemplo, si el salario mensual asciende a los 16,000 pesos y la empresa otorga los 15 días de aguinaldo establecidos por ley, los empleados deberán recibir un total de 8,000 pesos.

Esta cantidad puede aumentar si la empresa o institución donde se labora ofrece más días de aguinaldo, como ocurre con el decreto del Gobierno federal que eleva la cifra hasta 40 días de salario.

¿Cuándo se deposita el aguinaldo?

Cabe recordar que el Gobierno de Claudia Sheinbaum estableció un aumento del aguinaldo equivalente a 40 días de salario para un sector de la población; principalmente, a los servidores públicos de la Federación amparados por el Apartado B del artículo 123 Constitucional.

Entre ellos, se encuentran el personal de confianza, operativo, de enlace y de mando de las dependencias y entidades federales. También están incluidos los miembros del Servicio Exterior Mexicano, tanto quienes cumplen funciones dentro del país como los que lo hacen en el extranjero.

La medida alcanza igualmente a militares en activo, pensionistas y personas contratadas por honorarios bajo el capítulo de servicios personales, siempre que sus ingresos provengan del Estado.