En el año 2026, el Gobierno de Colombia ejecutará la fase final de la reducción de la jornada laboral semanal, conforme a lo estipulado por la Ley 2101 de 2021. Este avance se ha llevado a cabo de manera progresiva en años recientes. Es relevante señalar que esta iniciativa no incluye disminuciones salariales ni la pérdida de derechos de los trabajadores. A medida que se aproxima el nuevo año, tanto empleadores como empleados comienzan a examinar la estructura de la jornada semanal y las horas que deberán observarse tras la ejecución del último segmento del cronograma oficial. Esta modificación permitirá a la nación finalizar el proceso de disminución del tiempo máximo de trabajo, lo cual tiene como objetivo mejorar el balance entre la vida personal y laboral, sin alterar las condiciones contractuales actuales. Según lo estipulado por la normativa laboral vigente, a partir del miércoles 15 julio de 2026, la jornada laboral máxima en Colombia se establecerá en 42 horas semanales. Este límite será definitivo, marcando la culminación del proceso de reducción progresiva. Esta regulación es de aplicación en todos los ámbitos, tanto en el sector público como en el sector privado y exige el cumplimiento de los descansos legales y las condiciones fijadas en cada contrato. La disminución del horario no afecta el salario mensual ni los beneficios legales, ya que este cambio se focaliza únicamente en la duración del tiempo de trabajo, sin influir en la remuneración percibida. La normativa establece que las 42 horas laborales pueden ser distribuidas en cinco o seis días a la semana, siempre que se alcance un acuerdo entre el empleador y el empleado, asegurando al menos un día de descanso obligatorio. Asimismo, la regulación permite la implementación de turnos sucesivos, ya sea de manera temporal o permanente, siempre que cada turno no exceda las seis horas diarias y las 36 horas semanales, conforme a lo estipulado por la ley. Este enfoque flexible tiene como objetivo facilitar que las empresas adapten sus estructuras laborales a sus necesidades operativas, sin infringir los límites establecidos legalmente. La normativa aclara que la hora de almuerzo no se contabiliza como parte de la jornada efectiva de trabajo y que el Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, imponiendo sanciones a las empresas que no respeten la reducción horaria. La Ley 2101 de 2021 estableció una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años. El proceso inició en 2023 y culminará con la entrada en vigor del nuevo límite en julio de 2026.