La CNTE y SNTE anunciaron la última marcha del año

Para cerrar el año, se dio a conocer que docentes y trabajadores jubilados del sector educativo en Chiapas fueron llamados a participar en una marcha estatal el próximo 15 de diciembre, con motivo del 46 aniversario de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La movilización implicará cierres y complicaciones viales en distintos puntos del estado. Por este motivo, se sugiere prestar atención al comunicado oficial del SNTE–CNTE.

La CNTE anunció marcha y paro en Chiapas, México Fuente: Shutterstock Shutterstock

A continuación, los detalles del próximo paro en México. Se prevé varias actividades suspendidas.

¿Dónde serán los bloqueos del 15 de diciembre?

La convocatoria fue emitida por Israel González Vázquez, secretario general de la Sección VII del SNTE–CNTE en Chiapas, a través de un documento difundido entre el magisterio y en redes sociales.

De acuerdo con el comunicado, la marcha comenzará a las 9 en la Fuente Diana la Cazadora y avanzará hasta el Zócalo de Tuxtla Gutiérrez , donde se llevará a cabo el acto conmemorativo por el 46 aniversario de la CNTE.

¿Cuáles son los reclamos de la CNTE?

El llamado de la CNTE para la próxima semana destaca los siguientes puntos:

Abrogar la reforma educativa impulsada durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Derogar la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.

Rechazar el uso de UMAs y Afores en el sistema de pensiones.

Impulsar un sistema solidario de pensiones.

¿Qué es la CNTE en México?

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, creado en 1943, es la organización magisterial más grande de América Latina y tiene como objetivo principal defender los derechos laborales del personal docente.

Por su parte, la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) surgió en 1979 como una corriente disidente dentro del propio sindicato. Nació como una alternativa crítica al primero, impulsando la democratización interna y rechazando las alianzas tradicionales con el gobierno.