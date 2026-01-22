El SAT anunció nuevos impuestos que harán ahorrar menos a estos mexicanos

Por primera vez en la historia de los mundiales de fútbol organizados en México, los jugadores que participen en partidos de la Copa Mundial 2026 deberán pagar impuestos en el país por los ingresos que perciban durante la competencia.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció un tratamiento fiscal específico para esta justa deportiva que marca un precedente en la tributación de eventos deportivos internacionales.

Así se establece en la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 que contiene las reglas aplicables a los futbolistas extranjeros que reciban ingresos durante el torneo . Las disposiciones buscan evitar la evasión tributaria y que no se erosione la base fiscal del país durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

¿Quiénes pagarán nuevos impuestos y cuánto?

Los futbolistas extranjeros pagarán 25% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), mientras que los jugadores mexicanos deberán pagar el 100% del gravamen correspondiente. Según las normas publicadas por el SAT, las estrellas del fútbol causarán el ISR en México sólo en proporción a los partidos en los que sean convocados en territorio azteca respecto del total en la competencia.

Impuesto al Mundial 2026: el SAT cobrará ISR a los jugadores nacionales y extranjeros de México.

El ISR se genera por remuneración base y premios en metálico pagados por asociaciones miembros de la FIFA con una tasa general aplicable de 25% sobre el ingreso bruto.

Los jugadores no tendrán derecho a deducción, a menos que opten por el esquema con representante fiscal para realizar su tributación.