Actinver considera que el consumo será favorecido en el próximo año ante una mejora en el clima, el Mundial de 2026 y un entorno más positivo en torno al T-MEC.

Las preferencias de los consumidores cambiaron y el efecto se reflejó en el bajo retorno que las empresas de este sector mostraron en el 2025; sin embargo, Grupo Financiero Actinver adelantó que el próximo año será clave para estas empresas.

A lo largo de este año, el sector de consumo -de siete que se encuentran concentrados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)-, registró el retorno de apenas 9.8%, por debajo incluso del propio rendimiento del principal indicador bursátil del país de 29.9%, de acuerdo con cifras de Actinver.

“El consumo ha tenido un underperformance, ha tenido un un mal año si vemos que pues realmente ha estado muy por debajo de los demás sectores y debajo del IPC”, dijo Antonio Hernández, director de análisis financiero en Actinver.

En conferencia con medios de comunicación, por la presentación de las Perspectivas Económicas 2026, el estratega detalló que se ha observado un cambio en las tendencias de consumo donde los usuarios lucen más selectivos y al mismo tiempo optan por productos de marcas propias o a un menor precio.

“En México, el consumidor por lo general se deja a llevar mucho por las marcas, pero desde la pandemia, que ya le dedicó más tiempo a ir a las tiendas, etcétera, pues realmente ha sido mucho más selectivo”, dijo. “Ese trade down hacia marcas propias también genera mucho mayor competencia y número dos, también hay un trade down a formatos con productos más asequibles, como tiendas 3B”.

Los mexicanos dejaron de comprar, por ejemplo, refrigeradores y han optado por gastar su dinero fuera de casa como en conciertos. El área de análisis considera que el consumo será favorecido en el próximo año ante una mejora en el clima, el Mundial de 2026 y un entorno más positivo en torno al T-MEC.

“Se espera un clima más favorable el próximo año y el efecto del mundial (...) seguramente los próximos 6 meses vamos a estar hablando bastante de este tema”, dijo Hernández.

Estos elementos son los principales catalizadores que llevarán al IPC a anotar nuevos máximos históricos y a tocar niveles de 71,000 puntos, esto representa un crecimiento potencial de 12.87%, desde los niveles intradía de la jornada del miércoles.

Ante esta expectativa, los analistas consideran que empresas como Arca Continental, Alsea, Fomento Económico Mexicano (Femsa) y Becle serán elementos clave para seguir en 2026.

“Son empresas patrocinadoras, son empresas que vamos a ver el impulso del mundial en el consumo de varios de esos productos”, mencionó el analista. Agregó que, además, por su diversificación, estas empresas sacarán ventaja de la presencia que mantienen en Estados Unidos.

En tanto que una perspectiva más positiva sobre el T-MEC podría detonar mayor certidumbre, inversión y consumo, dijo el analista de Actinver.