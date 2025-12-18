El Mundial 2026 elevaría el gasto en servicios asociados al turismo, eventos y entretenimiento, dice Mastercard.

La economía mexicana crecerá 1.3% en 2026, tras un avance estimado de 0.2% en 2025, de acuerdo con las Perspectivas Económicas 2026 del Mastercard Economics Institute (MEI).

El instituto señaló que el consumo privado recibiría un impulso temporal pero relevante por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que elevaría el gasto en servicios asociados al turismo, eventos y entretenimiento. Sin embargo, este mayor dinamismo también presionaría los precios.

En su escenario base, el MEI previó que la inflación en México se ubicaría alrededor de 3.8% hacia el cierre de 2026.

El reporte ubicó este desempeño dentro de un entorno internacional caracterizado por una reconfiguración de las relaciones comerciales.

El MEI advirtió que la reorganización del comercio global, impulsada por a nuncios de nuevos aranceles y ajustes en las cadenas de suministro, seguiría influyendo en los flujos comerciales, la inflación y las decisiones de gasto de los consumidores a nivel mundial.

En paralelo, el informe destacó que la adopción acelerada de la inteligencia artificial y la expansión del gasto fiscal a nivel global estarían transformando las prioridades de inversión, la dinámica de precios y las cadenas de suministro.

De acuerdo con el MEI, las empresas incrementarían su inversión en infraestructura de IA, mientras que los gobiernos canalizarían mayores recursos a iniciativas digitales, ecológicas y de defensa.

En este contexto, el comportamiento del consumidor en América Latina mostraría una mayor capacidad de adaptación frente a un entorno económico más complejo.

“Los consumidores latinoamericanos están demostrando ser notablemente adaptativos de cara a 2026, navegando un crecimiento moderado, una inflación cambiante y la evolución del panorama político. A pesar las complicaciones, los mercados laborales resilientes y el apoyo fiscal dirigido mantienen el consumo a un ritmo sólido, especialmente mientras los hogares responden a los cambios en las tasas y dificultades globales”, afirmó Gustavo Arruda, economista jefe de Mastercard América Latina y el Caribe.

El MEI añadió que esta tendencia global hacia un consumo más consciente del valor y orientado a experiencias también incidiría en la evolución del mercado interno mexicano durante 2026.