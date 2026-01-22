WSH01. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/01/2026.- Fotografía de archivo del 05 de octubre de 2025 que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con integrantes de los medios de comunicación en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos). Trump cumple este martes un año desde su regreso a la Casa Blanca, un periodo de doce meses marcado por una profunda alteración del orden internacional y por la aplicación de una política migratoria de línea dura, que ha suscitado una oleada de protestas sociales. EFE/ Graeme Sloan / POOL/ ARCHIVO

La Embajada de Estados Unidos en México anunció que otorgará acceso prioritario a citas para visa estadounidense a los aficionados mexicanos que hayan adquirido boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Esta medida busca facilitar el viaje de los seguidores del fútbol que asistirán a los partidos que se celebrarán en territorio estadounidense durante el torneo.

“¡Excelentes noticias para los titulares de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que viajarán a los Estados Unidos este año! Les estamos dando acceso prioritario a citas para visas de EU”, informó la representación diplomática a través de sus canales oficiales.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

La prioridad en el trámite está dirigida exclusivamente a quienes compraron sus boletos directamente a la FIFA a través de la página oficial (fifa.com/tickets). Estos aficionados pueden optar por el FIFA PASS, un documento especial que les dará acceso a una cita de entrevista prioritaria al momento de solicitar su visa estadounidense.

Quienes tengan tickets para asistir al Mundial 2026 en USA podrán acceder al FIFA PASS para tener prioridad en la entrevista de visa.

Sin embargo, la Embajada aclaró que tener un boleto no garantiza la obtención del visado. “Todos los solicitantes de visa están sujetos a evaluaciones y deben cumplir con los requisitos para obtener la visa”, señaló el organismo.

Además, todos los candidatos se someten al mismo procedimiento de control de seguridad y verificación.

Procedimiento paso a paso para tramitar la visa estadounidense

Para acceder a este beneficio, los aficionados deben seguir estos pasos:

Haber comprado los boletos para el Mundial de la FIFA. Iniciar sesión en la cuenta de fifa.com para enviar el formulario de registro para FIFA PASS. Introducir nombre y pasaporte tal como aparece en el documento. Comenzar el proceso de solicitud de visado en state.gov/fifa-world-cup-26 Seleccionar el país de nacionalidad o residencia. Llenar en línea el formulario de solicitud de visados DS-160. Subir una foto actual y realizar el pago de la tasa del visado. Responder Sí cuando le pregunten si es portador de un boleto de FIFA. Si la información coincide con el registro, recibirá acceso a una cita prioritaria. Asistir a la entrevista y responder todas las preguntas con la verdad.

¡Excelentes noticias para los titulares de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajarán a los Estados Unidos este año! Les estamos dando acceso prioritario a citas para visas de EE. UU.



Si compraste un boleto directamente a la FIFA, ahora puedes optar por el FIFA… pic.twitter.com/hCxnttlJyj — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 21, 2026

La Embajada puso a disposición de los interesados la cuenta @TravelGov para resolver dudas sobre el proceso. Este anuncio representa una oportunidad importante para los aficionados mexicanos que planean vivir la experiencia del Mundial 2026 en Estados Unidos.

El sistema verifica que la información del solicitante en el sistema de visados coincida con la del formulario de registro FIFA PASS. Solo en ese caso se otorgará el acceso a la cita prioritaria, agilizando los tiempos de espera que habitualmente maneja el proceso consular estadounidense.