Constellation Brands planea promociones como presencia en estantes y salas de exhibición durante el Mundial 2026.

La cervecera Constellation Brands tiene un 2026 prometedor, pero con algunos retos por vencer. Sin embargo, analistas mejoraron sus expectativas para las acciones de la empresa estadounidense y proyectan un incremento de más de 40% para los próximos 12 meses.

En el tercer trimestre fiscal de 2026, las ganancias de la empresa lograron superar las expectativas de los analistas al reportar una ganancia por acción de u$s3.06, comparado con los u$s2.65 estimados.Los ingresos de la cervecera totalizaron los U$s2,220 millones frente a los u$s2,170 millones proyectados.

Sin embargo, la entrega de resultados y la expectativa “cautelosamente positiva” de los directivos de Constellation Brands, elevó las apuestas de los analistas por la acción hasta un precio máximo de u$s220 por unidad, nivel que representa un incremento potencial de 43%, desde el precio intradía de la sesión del martes de u$s153.43 por acción.

Al detalle, Citigroup aumentó a u$s155 por unidad desde los u$s148; mientras que Goldman Sachs pasó el precio a u$s180 desde u$s168 por unidad. HSBC se coló entre los analistas más optimistas al establecer un precio de u$s205 por acción desde los u$s200, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El consenso de analistas proyecta un precio de u$s170.73 por unidad, un alza potencial de 11.27%, con una recomendación de Compra.

En lo que va del año, las acciones de Constellation Brands acumulan un retorno de 11.21%; en tanto que 2025 cerró con un retroceso de 37.57%, según datos de Bloomberg.

La estrategia de Constellation Brands

Para los analistas, la percepción de que las tendencias de ingresos podrían mostrar una leve mejoría gracias a comparaciones más fáciles y un posible impulso derivado del Mundial 2026 y la temporada de verano sostiene parte de su decisión de elevar el precio objetivo de la empresa.

El plan de la cervecera es clave: estar presentes durante la fiesta deportiva, de acuerdo con Blair Wienemann, vicepresidente de Relación con Inversionistas.

“Esperamos que, a medida que el consumidor interactúe con este evento y los diversos juegos que lo acompañan, esto genere beneficios adicionales para nosotros”, dijo en conferencia con analistas.

Este plan también considera tener promociones “adecuadas” con presencia en estantes y en salas de exhibición durante el Mundial, la publicidad en medios de comunicación dentro de los partidos y explotar la posición de Modelo y Corona.

“Modelo es el número uno en participación de voz, y Corona es el número tres en participación de voz en los medios tradicionales. Todo esto se hará de manera consistente con la inversión en deportes, que de todos modos ha sido el foco de nuestra atención”, mencionó.

Sin embargo, Constellation Brands advierte que existen al menos tres elementos que pueden mermar a la compañía y con ello, las acciones: las presiones en el margen por elementos estacionales en el cuarto trimestre por un menor volumen y un incremento en los costos; un impacto negativo por el aumento en los aranceles al aluminio y por efecto de la depreciación, sumado a las preocupaciones sore el gasto de los consumidores hispanos.