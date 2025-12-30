La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), definió en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 los montos que deberán pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) los contribuyentes durante el próximo año.

La SHCP y el SAT actualizaron las tablas del ISR para 2026 tras superarse el umbral inflacionario del 10% previsto en la ley. Fuente: Shutterstock.

¿Qué es el Impuesto Sobre la Renta?

Se trata de un impuesto que grava los ingresos percibidos por personas físicas y personas morales, independientemente de la fuente de la que provengan. Esto incluye percepciones derivadas del trabajo subordinado, actividades empresariales, servicios profesionales, arrendamiento de bienes, intereses, premios, entre otros conceptos establecidos en la ley.

Están obligados a cumplir con el pago de este impuesto:

Personas físicas

Personas morales

Extranjeros

El SAT actualiza las tablas del ISR tras el avance de la inflación

La actualización de las tarifas del Impuesto sobre la Renta (ISR) obedece a un ajuste inflacionario acumulado en el periodo comprendido entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025, el cual rebasó el umbral del 10% previsto en la Ley del ISR. Conforme a este marco legal, al superarse dicho parámetro, la autoridad fiscal debe realizar la actualización de las tablas aplicables, con el objetivo de preservar la neutralidad del impuesto y evitar que los contribuyentes enfrenten una mayor carga tributaria derivada exclusivamente del incremento generalizado de precios y no de un aumento real en su capacidad contributiva.

Estos son los trabajadores que ya no pagarán ISR en 2026

De acuerdo con lo confirmado por las autoridades, los trabajadores que perciban ingresos equivalentes a un salario mínimo general quedarán completamente exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Esto implica que quienes ganen hasta ese monto no sufrirán ninguna retención por este concepto en su recibo de nómina.

La medida anunciada representa un alivio económico para quienes perciben menores ingresos, ya que la exención aplica tanto a empleados formales como a ciertos trabajadores con ingresos asimilados a salarios, siempre y cuando no superen el límite establecido.

Los trabajadores que perciben hasta un salario mínimo quedarán exentos del ISR, mientras que los ingresos medios verán menores retenciones.

Quiénes no se beneficiarán con esta exención

No todos los contribuyentes verán reflejada esta eliminación del ISR. Las personas inscritas en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) no aplican para esta reducción, ya que cuentan con tasas preferenciales propias que van del 1% al 2.5% de sus ingresos.

Asimismo, los trabajadores con ingresos más altos seguirán pagando ISR conforme a las nuevas tablas, aunque con una ligera disminución en comparación con años anteriores.

El mayor impacto se verá en los ingresos medios

De acuerdo con especialistas, la reducción del ISR será más perceptible en los niveles salariales intermedios. Por ejemplo, quienes perciben ingresos mensuales cercanos a los 12,000 o 24,000 pesos podrían notar una disminución relevante en las retenciones que se les aplican vía nómina.

En contraste, en los rangos de ingresos más altos el efecto será menor. Por ello, empresas y áreas contables deberán actualizar sus sistemas de nómina desde el inicio de 2026 para que la reducción del impuesto se refleje correctamente en los primeros pagos del año.