Desde comienzos de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó la supervisión en aquellos comercios que agregan la propina en la cuenta de los clientes. La medida abarca a restaurantes, bares y cafeterías a nivel nacional. El organismo, encabezado por Iván Escalante, detalló que la propina es opcional y no debe añadirse de forma automática en la cuenta. Por ello, cualquier cargo incluido sin el consentimiento del cliente puede considerarse una práctica abusiva y, por lo tanto, sancionable. La supervisión de la Profeco no significa que la propina deje de existir, sino que su pago depende exclusivamente de la voluntad del consumidor. En México, dejar propina no es una obligación. Las autoridades la definen como una gratificación voluntaria por el servicio recibido, por lo que no puede exigirse ni condicionarse. El respaldo legal está en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe prácticas comerciales abusivas. Esto implica que no pueden hacerse cobros sin autorización, el cliente solo debe pagar lo que acepta y no se le pueden imponer condiciones para recibir el servicio. Los negocios que incurran en esta práctica pueden enfrentar multas que van desde poco más de 300 pesos hasta superar los 3 millones, dependiendo de la gravedad del caso, la reincidencia y el impacto en el consumidor. Aunque no es obligatoria, en el país existe una referencia social: normalmente se deja entre el 10% y el 15% del total. Sin embargo, el monto siempre lo decide el cliente, quien puede optar por dar menos, más o incluso no dejar propina. Para evitar cobros indebidos, se recomienda: En caso de estar en una situación así, puedes pedir que retiren el cargo, negarte a pagarlo y, en caso necesario, presentar una queja ante Profeco a través del Teléfono del Consumidor, correo electrónico o su plataforma en línea. A pesar de la claridad de la ley, algunos establecimientos continúan con esta práctica por costumbre o falta de información. Por ello, el organismo insiste en que las denuncias de los consumidores son clave para erradicar estos abusos. En resumen: la propina es voluntaria, no puede incluirse sin tu autorización, nadie puede obligarte a pagarla y existen sanciones para quienes incumplan. Conocer tus derechos ayuda a protegerte y a fomentar un consumo más justo.