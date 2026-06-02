Si eres ciudadano mexicano y tienes planes de cruzar hacia Canadá en los próximos meses, hay un trámite que no puedes ignorar.

En los cruces fronterizos terrestres de Buffalo, Detroit y Blaine —que conectan Estados Unidos con Canadá y son utilizados por miles de mexicanos que ya están en suelo americano— la exigencia es clara: quienes intenten ingresar a Canadá por tierra sin la visa de visitante requerida podrían ser inadmitidos.

El gran cambio que muchos mexicanos desconocen: ya no basta con tener pasaporte vigente

Durante años, muchos mexicanos pudieron viajar a Canadá con relativa facilidad gracias a la Autorización Electrónica de Viaje (eTA). Sin embargo, las reglas cambiaron. Desde el 29 de febrero de 2024, el Gobierno de Canadá endureció los requisitos de ingreso para ciudadanos mexicanos y limitó los casos en los que este permiso puede utilizarse.

Actualmente, solo pueden solicitar una eTA los mexicanos que cuenten con una visa estadounidense vigente o hayan tenido una visa canadiense en los últimos diez años, siempre que lleguen a Canadá por vía aérea.

La medida afecta especialmente a los viajeros que buscan cruzar hacia Canadá a través de pasos fronterizos como Buffalo, Detroit o Blaine. Por tratarse de ingresos terrestres, la eTA no es válida en estos casos, incluso para quienes poseen una visa estadounidense vigente. En consecuencia, los ciudadanos mexicanos deben tramitar una visa de visitante canadiense antes de emprender el viaje.

Además de cumplir con las exigencias migratorias de Canadá, quienes ingresen desde Estados Unidos deberán contar con documentación que acredite su permanencia legal en territorio estadounidense, de acuerdo con las normas migratorias vigentes de ese país.

Los viajeros mexicanos que crucen por Buffalo, Detroit o Blaine deberán presentar una visa de visitante canadiense vigente y documentación que respalde su estadía legal en Estados Unidos. Fuente: Shutterstock

¿eTA o visa de visitante? Así sabes cuál te corresponde antes de llegar a la frontera

La confusión entre estos dos permisos le costó caro a muchos viajeros. Pueden solicitar la eTA —en lugar de una visa de visitante canadiense— los mexicanos que cuenten con un pasaporte vigente, viajen exclusivamente por vía aérea y presenten una visa estadounidense válida o acrediten haber tenido una visa canadiense en los últimos diez años.

En cambio, quienes planeen ingresar a Canadá por tierra, a través de cruces fronterizos como Buffalo, Detroit o Blaine, no pueden utilizar una eTA. En estos casos, deberán tramitar una visa de visitante canadiense, para la cual las autoridades pueden solicitar documentación como pasaporte vigente, comprobantes de solvencia económica, detalles del viaje y otros documentos que respalden la solicitud.