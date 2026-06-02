Miles de jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE podrían verse alcanzados por una medida que cambió una regla que durante años parecía inamovible. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que, en determinadas circunstancias, los recursos acumulados en las cuentas Afore pueden ser embargados para garantizar el cumplimiento de obligaciones de pensión alimenticia.

La resolución sigue vigente en junio de 2026 y marca un precedente importante para trabajadores retirados, pensionados y personas que reciben ingresos vinculados a su ahorro para el retiro. Sin embargo, la medida no aplica de manera generalizada, sino únicamente en casos específicos.

El máximo tribunal avaló que los ahorros para el retiro puedan utilizarse para cubrir adeudos alimentarios cuando no existan otras fuentes de ingresos o bienes para responder ante la obligación. Fuente: Shutterstock

La Suprema Corte autorizó el embargo de cuentas Afore en casos excepcionales

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación surgió a partir del amparo en revisión 652/2024 y estableció que los recursos depositados en las Afore pueden ser utilizados para cubrir adeudos de pensión alimenticia cuando el deudor no cuenta con empleo ni posee otros bienes susceptibles de embargo.

La decisión se basa en la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes, principio que obliga a garantizar el pago de alimentos por encima de otros derechos patrimoniales cuando se presentan situaciones extraordinarias.

De esta forma, los ahorros para el retiro dejaron de ser totalmente inembargables en aquellos casos donde la justicia determine que son la única vía disponible para cumplir con una obligación alimentaria.

Qué jubilados y pensionados podrían sufrir descuentos de manera inmediata

La medida no afecta a todos los beneficiarios del IMSS o del ISSSTE. El embargo únicamente puede aplicarse a personas que tengan una deuda por pensión alimenticia y que además no dispongan de ingresos laborales ni de otros bienes para responder ante la obligación.

En esos escenarios, un juez puede autorizar la utilización de parte de los recursos acumulados en la cuenta Afore para cubrir los pagos pendientes. La resolución alcanza tanto a trabajadores activos como a pensionados o jubilados que se encuentren en la situación prevista por la Suprema Corte.

El embargo no será generalizado: solo podrá aplicarse por orden judicial y dentro de límites específicos establecidos por la Suprema Corte. Fuente: Shutterstock

Cuánto dinero pueden embargar de una cuenta Afore

La Suprema Corte también estableció límites para evitar que los recursos para la jubilación sean retirados de forma indiscriminada. El monto que puede embargarse está sujeto a las mismas reglas que aplican para los retiros parciales por desempleo.

En términos generales, la cantidad autorizada corresponde al monto menor entre 75 días del salario base promedio de los últimos cinco años o el 10% del saldo acumulado en la subcuenta correspondiente.

Esto significa que el embargo no puede abarcar la totalidad de los fondos ahorrados para el retiro. El objetivo es equilibrar dos derechos fundamentales: garantizar la manutención de los menores y preservar una parte de los recursos que el trabajador o jubilado necesitará durante su etapa de retiro.

Con esta resolución, la Suprema Corte envió un mensaje contundente: el incumplimiento de las obligaciones alimentarias puede tener consecuencias patrimoniales importantes, incluso cuando se trate de recursos que tradicionalmente habían sido considerados protegidos.