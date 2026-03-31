La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un recordatorio clave para quienes asisten a establecimientos de comida y bebida: la propina no es obligatoria y no puede cobrarse de manera automática. La dependencia definió la propina como “una gratificación voluntaria generalmente económica por un servicio recibido, principalmente en actividades que implican una atención directa a las personas consumidoras”. Profeco subrayó que ningún establecimiento puede condicionar el servicio al pago de propina ni incluirla directamente en la cuenta, ya que se trata de una decisión exclusiva del consumidor y no de una obligación legal. El titular de la dependencia, Iván Escalante, fue directo al respecto: “La propina nace del gesto por agradecer un servicio excepcional; cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado y el valor de su retroalimentación”. El respaldo legal es claro. El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que “los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”. Con base en esta disposición, incluir cargos extra sin autorización del cliente constituye una práctica abusiva. Ante cualquier cobro indebido, Profeco exhorta a levantar una denuncia a través del Teléfono del Consumidor o por correo electrónico, con el fin de evitar abusos y proteger los derechos de los clientes. Escalante también invitó a los consumidores a reportar directamente a la dependencia si algún establecimiento incluye la propina en la cuenta sin consentimiento. Si bien la propina no es obligatoria en México, por costumbre ronda entre el 10% y el 15% del valor total del consumo, aunque el monto lo decide libremente el usuario. Si el cliente elige no dejar propina, nadie puede obligarlo; pero si decide dar un 20% o un 30%, esa también es una decisión que le corresponde únicamente a él. La Profeco aprovechó la temporada de alto consumo para reforzar este mensaje y recordar que revisar cuidadosamente la cuenta antes de pagar es un derecho y una práctica recomendable para todos los consumidores en el país.