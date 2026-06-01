Guatemala, Nicaragua y Honduras prohibirán el ingreso a ciudadanos mexicanos que no cuenten con pasaporte vigente.

La medida afecta directamente a quienes postergaron la renovación de su documento y planean viajar a cualquiera de estos tres países de Centro América.

Lo que muchos viajeros desconocen es que el problema no ocurre cuando se llega a destino, sino antes de salir: es en el aeropuerto o punto de cruce de origen donde las autoridades migratorias o las aerolíneas detectan el pasaporte vencido y niegan el abordaje o el paso.

¿Tienes el pasaporte vencido? Guatemala, Nicaragua y Honduras no te dejarán entrar si no lo renovaste

Los gobiernos de Guatemala, Nicaragua y Honduras confirmaron de forma oficial la implementación de controles más estrictos en sus fronteras y aeropuertos. La nueva disposición establece que únicamente se permitirá el ingreso a quienes presenten un pasaporte con vigencia activa, sin excepciones por turismo, tránsito o visita familiar.

Para los ciudadanos mexicanos que planeaban visitar estos destinos en los próximos meses, la recomendación es clara: verificar de inmediato la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar boletos o hacer cualquier reservación. Un pasaporte vencido, incluso por un solo día, es motivo suficiente para negar el ingreso.

Ciudadanos mexicanos deben presentar un pasaporte vigente para ingresar a Guatemala, Nicaragua y Honduras. Fuente: Canva

Además del pasaporte vigente, ¿qué necesitan los ciudadanos mexicanos para entrar a Nicaragua, Honduras y Guatemala?

Aunque contar con un pasaporte vigente es un requisito indispensable para viajar a cualquiera de estos tres países de Centroamérica, las autoridades migratorias pueden solicitar documentación adicional antes de autorizar el ingreso.

Nicaragua

Los ciudadanos mexicanos deben tramitar una visa consultada antes del viaje. Además, pueden solicitar:

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses

Boleto de salida del país.

Reserva de hotel o carta de invitación.

Comprobantes de solvencia económica para cubrir la estancia.

Pago de la tasa turística correspondiente al ingresar.

Honduras

Los mexicanos no necesitan visa para viajes de turismo de corta duración, pero las autoridades pueden requerir:

Boleto de regreso o continuación del viaje.

Prueba de alojamiento.

Demostración de recursos económicos suficientes.

Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla si proceden de una zona de riesgo.

Guatemala

Tampoco exige visa a los ciudadanos mexicanos para estancias turísticas. Sin embargo, al ingresar pueden pedir:

Boleto de salida del país.

Reserva de hospedaje o dirección donde se alojarán.

Comprobantes de solvencia económica.

Declaración migratoria correspondiente y justificación del motivo del viaje.

Renovar el pasaporte mexicano antes de viajar es fundamental para evitar rechazos en aeropuertos y cruces fronterizos. Fuente: Shutterstock

Así puedes renovar tu pasaporte a tiempo y no quedarte varado antes de tu viaje

La renovación del pasaporte mexicano es un trámite que puede realizarse incluso si el documento ya está vencido, sin necesidad de justificar el tiempo transcurrido desde su caducidad. Sin embargo, los tiempos de espera pueden ser un obstáculo si se deja para último momento.

Estos son los pasos básicos para renovarlo:

Agenda una cita en el portal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): www.gob.mx/tramites/pasaporte . La disponibilidad varía según la ciudad; en zonas metropolitanas la espera puede ser de días o semanas. Reúne los documentos necesarios: acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente (INE o cédula profesional), comprobante de pago de derechos y, si lo tienes, el pasaporte anterior. Realiza el pago de derechos en cualquier banco autorizado antes de acudir a la cita. El costo varía según la vigencia elegida: 3, 6 o 10 años. Acude puntualmente a la Delegación de la SRE correspondiente con toda la documentación.