En esta noticia Suspensión de transporte y cierre de estaciones Metro CDMX

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) está realizando ajustes operativos en distintas líneas debido a trabajos de mantenimiento y modernización de su infraestructura. Estas acciones afectan la movilidad de miles de usuarios que utilizan este sistema de transporte para desplazarse por la capital del país.

En algunos tramos del Metro CDMX, el servicio se suspendió de forma parcial para permitir el desarrollo de las obras programadas. Esto se debe a los trabajos de rehabilitación y mejora del sistema.

Suspensión de servicio de Metro CDMX por obras y trabajos de remodelación Editada IA

Ante ello, las autoridades del Metro informaron sobre rutas alternas y servicios de apoyo para los pasajeros afectados .

Los cierres forman parte de un plan integral enfocado en reforzar la seguridad y optimizar el funcionamiento de la red.

Suspensión de transporte y cierre de estaciones Metro CDMX

En el caso de la Línea 2 del Metro CDMX, continúan los trabajos de renovación en diversas estaciones como parte del programa de modernización del Sistema de Transporte Colectivo. Estas intervenciones provocaron modificaciones temporales en la operación y en el acceso de los usuarios, dentro de las acciones previstas rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Según informó el STC Metro, el cierre más reciente afectó el tramo comprendido entre Taxqueña y San Antonio Abad. Durante ese periodo, los trenes únicamente operaron entre Pino Suárez y Cuatro Caminos, mientras se desarrollaban trabajos en la zona sur de la línea.

Para apoyar a los pasajeros, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecieron servicio gratuito entre Taxqueña y Pino Suárez , realizando paradas en las estaciones afectadas.

Obras en el sistema de transporte público

El director del Metro, Adrián Rubalcava, señaló que actualmente se realizan intervenciones en 19 estaciones de la red con el objetivo de mejorar las condiciones operativas y funcionales antes del inicio del torneo internacional.

Entre las obras ya concluidas se encuentra la remodelación de la estación Taxqueña.

Rubalcava agregó que los recursos destinados a estas mejoras fueron liberados hace menos de dos meses y medio, lo que permitió acelerar el avance de las obras. Además de Taxqueña, indicó que la estación Auditorio también se encuentra cerca de concluir su proceso de rehabilitación.