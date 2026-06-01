En México, las autoridades migratorias mantienen los controles para ciudadanos extranjeros que intenten ingresar en el país sin la renovación de su pasaporte.

Miles de personas realizan viajes internacionales cada año sin verificar la fecha de vencimiento de sus documentos. Sin embargo, el Gobierno de México que contar con un pasaporte vigente es un requisito indispensable para ingresar por vía aérea o terrestre.

Lo más importante es que, en la mayoría de los casos, los viajeros ni siquiera llegan a territorio mexicano: las aerolíneas y los controles migratorios suelen detectar el problema antes del embarque y bloquean la salida desde el país de origen.

Cuatro ciudades importantes de México bloquearán el ingreso de extranjeros que no cumplan con este requisito en su pasaporte

Los principales puntos de ingreso ubicados en Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez mantendrán controles estrictos para verificar que todos los extranjeros presenten documentación válida a la hora de ingresar al país.

La medida alcanza a turistas, viajeros de negocios, residentes temporales y cualquier ciudadano extranjero que pretenda cruzar la frontera o arribar a México desde el exterior.

Las autoridades migratorias recordaron que un pasaporte vencido o sin renovación vigente puede derivar en la negativa de ingreso, independientemente de la nacionalidad del viajero.

Control migratorio en aeropuertos: autoridades y aerolíneas verifican la vigencia del pasaporte antes del embarque para evitar la negativa de ingreso a México. Fuente: Canva

Por qué muchos extranjeros son bloqueados antes de llegar a México

Aunque la restricción está vinculada a los requisitos migratorios de ingreso, en la práctica la mayoría de los inconvenientes se producen antes del viaje.

Las aerolíneas tienen la obligación de verificar la documentación de los pasajeros antes del embarque y, si detectan que el pasaporte está vencido o presenta problemas de validez, pueden impedir que la persona aborde el vuelo.

Por este motivo, muchos viajeros nunca llegan a territorio mexicano, ya que la salida suele quedar bloqueada en el aeropuerto de origen para evitar inconvenientes migratorios posteriores.

A diferencia de otros países, México no mantiene actualmente una regla que obligue a tener seis meses de vigencia restante en el pasaporte para poder ingresar.

Las autoridades mexicanas únicamente exigen que el documento se encuentre vigente durante toda la duración del viaje y al momento de la entrada al país.

No obstante, especialistas en viajes recomiendan renovar el documento con anticipación cuando la fecha de vencimiento se encuentra próxima, ya que algunas aerolíneas pueden aplicar políticas más estrictas o solicitar mayor margen de validez antes de autorizar el embarque.

Qué deben hacer los extranjeros antes de viajar a México

La principal recomendación es revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar boletos o iniciar el viaje.

Si el documento está vencido o próximo a expirar, los viajeros deberán gestionar la renovación ante la autoridad correspondiente de su país antes de intentar abordar un vuelo o cruzar la frontera.

Las autoridades migratorias aconsejan verificar toda la documentación con anticipación para evitar retrasos, cancelaciones de viaje o la negativa de embarque en el aeropuerto de origen.